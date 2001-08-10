В Южно-Сахалинске раскрыта кража мобильного телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 18-летней жительницы г. Южно-Сахалинска о том, что неизвестно лицо похитило ее личный телефон.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, им оказался 28- летний местный житель.
Выяснилось, что заявительница, находясь в одном из городских скверов города Южно-Сахалинска, случайно оставила свой сотовый телефон на скамейке и не заметила этого. Через некоторое время подозреваемый проходил рядом с указанным местом и обнаружил телефон. Не предприняв никаких попыток найти владельца или сообщить о находке он забрал устройство для своего пользования, извлек сим-карту и изменил настройки телефона под себя. В дальнейшем злоумышленник использовал телефон в личных целях. Устройство изъято полицейскими и возвращено законному владельцу. Сумма ущерба составила 120 000 рублей.
Своими умышленными действиями подозреваемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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