В Южно-Сахалинске раскрыта кража мобильного телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 18-летней жительницы г. Южно-Сахалинска о том, что неизвестно лицо похитило ее личный телефон.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, им оказался 28- летний местный житель.

Выяснилось, что заявительница, находясь в одном из городских скверов города Южно-Сахалинска, случайно оставила свой сотовый телефон на скамейке и не заметила этого. Через некоторое время подозреваемый проходил рядом с указанным местом и обнаружил телефон. Не предприняв никаких попыток найти владельца или сообщить о находке он забрал устройство для своего пользования, извлек сим-карту и изменил настройки телефона под себя. В дальнейшем злоумышленник использовал телефон в личных целях. Устройство изъято полицейскими и возвращено законному владельцу. Сумма ущерба составила 120 000 рублей.

Своими умышленными действиями подозреваемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.