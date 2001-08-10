В Южно-Сахалинске специалисты проверили ассортимент в социальных торговых объектах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка еженедельно проверяют ассортимент в торговых объектах, которые имеют статус «социального». Очередной мониторинг цен прошел в магазине сети «Верный» на бульваре им. Ф.С. Анкудинова.
В фокусе внимания проверяющих — соблюдение предпринимателями взятых на себя обязательств. Так, в магазинах эконом-формата должен быть представлен товар в полном объеме из утвержденного перечня продуктов, куда входят 43 наименования (24 — для объектов торговли, расположенных в селах). Это бакалейная и мясо-молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные консервы, крупы, а также ряд овощей и фруктов. Приобрести их можно по цене, не превышающей 20% от оптовой. Социальные товары отличает специальный ценник, где указаны отпускная цена и розничная.
Социальные магазины востребованы у жителей - горожане отмечают их удобство и существенную экономию семейного бюджета.
— Чаще всего покупаю именно в этом магазине. Во-первых, он рядом с домом, а самое главное — здесь хороший ассортимент и цены нормальные. Здорово, что сегодня социальные магазины есть практически в каждом районе. Это очень удобно, —отметила жительница Южно-Сахалинска Элеонора Семенова.
На сегодня действует 36 социальных магазинов, расположенных как в центральной части города, так и в планировочных районах Хомутово, Ново-Александровск, Дальнее, Луговое, а также в Синегорске, Санаторном и Березняках. Ознакомиться с их полным перечнем и местом расположения можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842.
Развитие потребительского рынка, обеспечение продовольственной безопасности – одно из приоритетных направлений в работе администрации города и мэра Сергея Надсадина. Проект реализуется при содействии регионального правительства и активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко.
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