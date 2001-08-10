В Южно-Сахалинске прошла акция, посвященная памяти детей, чьи жизни оборвались из-за боевых действий на Донбассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре у мемориала «Скорбящая мать» прошла акция, посвященная памяти детей, чьи жизни оборвались из-за боевых действий на Донбассе.

Памятная дата была установлена в 2022 году. Выбор дня — 27 июля — связан с трагическими событиями 2014 года в Горловке, когда в результате обстрела погибли мирные жители, включая детей. Среди них девочка Кира, которой было всего 10 месяцев.

С 2023 года акция приобрела всероссийский масштаб по инициативе Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В Южно-Сахалинске организаторами выступили региональное отделение Народного фронта при поддержке правительства области и городской администрации.

У мемориала собрались представители власти, общественники, серебряные волонтеры, ветераны, воспитанники клуба «Десантник» и неравнодушные жители. В церемонии возложения цветов приняли участие уполномоченный по правам ребенка в области Любовь Устиновская, вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, председатель региональной организации ветеранов Андрей Фугенфиров. Память погибших почтили минутой молчания.

— Мы не могли остаться в стороне, когда к нам обратились общественные организации. Сегодня по всей стране зажигаются свечи в память о тех, чья жизнь прервалась, едва начавшись. Наш долг — хранить историческую память и чтить жертвы, которые несут люди Донбасса, наши соотечественники, — отметил директор департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска Сергей Советников.

— Мы постоянно находимся на связи с Донбассом, организуем гуманитарные миссии, а наша молодежь регулярно выезжает туда с волонтерской помощью. Для нас нет чужих детей — они все наши, родные. Россия — это одна большая семья, и сегодня мы скорбим вместе, — подчеркнула руководитель регионального отделения Народного фронта Алена Силачева.

Организаторы напоминают, что присоединиться к акции можно и дистанционно. На портале https://alleyaangelov.ru каждый желающий может зажечь символическую свечу памяти, а также оставить свои стихи и рисунки.