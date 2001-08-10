10:53, | Новости экономики Сахалина и Курил
МТС открыла для сахалинцев предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа.
Новое поколение устройств Samsung получило обновленный дизайн, высокую производительность и расширенные возможности Galaxy AI, которые делают работу и повседневные задачи со смартфоном более эффективными. Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 - в лавандовом, а Flip8 можно приобрести в розовом оттенке.
Гаджеты уже доступны к предзаказу во всех цветах и конфигурациях. Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа от 104 990 рублей до 249 990 рублей в зависимости от объема памяти устройства. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 20 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.
«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте. Новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор. Устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни. Samsung остается лидером российского рынка складных смартфонов - сегодня на устройства бренда приходится более половины этого сегмента. Мы уверены, что новые модели будут также пользоваться высоким спросом среди клиентов МТС», - комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Всего в первом полугодии 2026 года на российском рынке смартфонов было продано 53 тыс. складных устройств на сумму 4,8 млрд рублей, что больше на 39% в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реклама. ПАО «МТС», ИНН 7740000076. erid: 2SDnjckhuz3
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов Еланьки
09:48 Сегодня Число пользователей платформы государственных услуг «Острова.65» превысило 144 тысячи человек
10:53 Сегодня МТС открыла для сахалинцев предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy
15:00 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжает активно развиваться волонтëрство
12:09 21 Июля Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:44 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улично-дорожной сети
- 16:30 Сегодня 197 сахалинок с детьми нашли работу при поддержке Кадрового центра
- 15:00 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжает активно развиваться волонтëрство
- 10:53 Сегодня МТС открыла для сахалинцев предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?