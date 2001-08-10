Тихоокеанское
информационное агентство
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09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов Еланьки

Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов Еланьки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами приглашает всех желающих присоединиться к масштабной экологической инициативе 15 августа 2026г. На реке Еланька состоится очередной этап Всероссийской акции «Вода России», направленной на сохранение уникальных водных экосистем островного региона.

Сбор волонтеров, представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан начнется в 10:30 в районе моста за жилым массивом Аралия (GPS-координаты точки сбора: 46.924106°, 142.762733°). Планируемое завершение работ — 13:00.

Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом. Просьба взять с собой многоразовую тару для напитков, чтобы минимизировать образование пластиковых отходов.

О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до 11 августа по телефону +7 (4242) 55-62-37 (Сергеенко Елена Наильевна).

Отметим, что Акция проводится в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», созданного по решению президента России Владимира Путина.

Подобные мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора проводятся ежегодно с апреля по октябрь, и каждый из жителей Сахалинской области может внести свой вклад в сохранение нашей природы.

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