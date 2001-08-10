Выставка «Живая пластика фарфора» открылась в главной островной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Живая пластика фарфора» открылась в главной островной библиотеке 27 июля. Экспозиция представляет собой уникальную подборку анималистической скульптуры и посвящена истории и творчеству Императорского фарфорового завода (ИФЗ) — одного из самых знаменитых и старейших керамических производств России.
Центральное место в экспозиции занимают произведения ИФЗ из личной коллекции Анны Николаевой, специалиста СахОУНБ. Очаровательные фарфоровые фигурки животных демонстрируют высочайшее мастерство работников завода: характер, пластика и манеры каждого зверя переданы с подлинной достоверностью и добрым юмором.
Дополняют выставку редкие и ценные издания из фондов библиотеки, рассказывающие о мировой истории фарфора и становлении Императорского завода.
Посетители смогут ознакомиться с такими уникальными изданиями, как: фундаментальный альбом «Русский фарфор в Эрмитаже»), современное подарочное издание «Фарфор. Иллюстрированная история». После экспонирования книги будут доступны в режиме читального зала.
Выставка расположена в зале им. А.П. Чехова (2-й этаж) и будет работать до 1 сентября.
Справка:
Завод был основан в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. На протяжении более чем двух веков предприятие создает посуду, интерьерные украшения и скульптуры высочайшего художественного уровня. Особое место в истории завода занимает имя Дмитрия Виноградова — талантливого мастера, которому принадлежит слава создателя первого русского фарфора из компонентов, добываемых на отечественных землях.
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