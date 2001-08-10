На Сахалине задержали курьера телефонных мошенников.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле в полицию поступило несколько заявлении от граждан пенсионного возраста о том, что все они стали жертвами мошенничества. Под различными предлогами мошенники вынуждали пенсионеров снять все свои сбережения и передать их курьеру.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно–коммуникационных технологий УМВД России по Сахалинской области провели ряд оперативно – разыскных мероприятий, в результате которых удалось выйти на след «курьера», орудовавшего на территории Сахалинской области. Им оказался 19-летний житель Приморского края, который целенаправленно приехал промышлять в Сахалинскую область по сговору с мошенниками в составе организованной преступной группы.

В результате преступной деятельности пострадали три пенсионерки из Южно-Сахалинска: 85-летняя женщина лишилась 3 179 000 рублей, её 74-летняя землячка - 1 260 000 рублей, а 79-летняя местная жительница передала мошеннику 1 114 340 рублей. Фигурант был задержан с поличным в Холмске при попытке получить от очередной пожилой женщины 1 600 000 рублей под предлогом «повышения пенсионных выплат».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), которые объединены в одно производство.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.