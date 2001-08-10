Полиция Южно-Сахалинска расследует кражу 3,5 миллионов рублей у пожилой женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление о том, что 79-летняя жительница областного центра, стала жертвой мошенников.

Так, в период времени с 17 по 25 июля 2026 года с потерпевшей связался неизвестный мужчина, который представился «сотрудником правоохранительных органов». Далее, злоумышленник сообщил, что на Госуслугах потерпевшей есть доверенность на неизвестное лицо и что все денежные средства заявительницы находятся в опасности. После этого неизвестный сообщил, чтобы избежать незаконного перевода ее личных сбережений, ей необходимо денежные средства задекларировать, и уже после проверки сбережений ей гарантированно вернут их обратно. По указанию мошенника, потерпевшая, с помощью банкомата совершила несколько переводов на указанный мошенником счет на общую сумму 3 500 000 рублей. Однако, денежные средства так и не были возвращены потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Проводятся следственные действия.

Внимание!!! Полиция предупреждает:

Внимательно изучайте информацию о продавце или покупателе. Обращайте внимание на длительность размещения на платформе, количество отзывов и их характер.

Совершайте сделки исключительно в рамках функционала проверенных сайтов объявлений и интернет-магазинов. Избегайте переписки и обсуждения деталей сделки в сторонних мессенджерах, если это не предусмотрено правилами платформы.

Никогда не переходите по неизвестным ссылкам, присланным вам собеседником. Мошенники часто создают фишинговые сайты, имитирующие популярные платформы или службы доставки, чтобы похитить данные вашей банковской карты. Помните, что для оплаты или оформления доставки официальные сервисы не требуют ввода данных карты по внешним ссылкам.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам полный номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC) на оборотной стороне, а также пароли из SMS-сообщений, приходящие для подтверждения операций. Эти данные – ключ к вашим денежным средствам.

По возможности используйте наложенный платеж, безопасные сделки с резервированием средств на платформе (если такая функция предусмотрена), или оплату наличными при получении товара после его осмотра.

Если цена на товар значительно ниже рыночной, это должно вызывать подозрения. Зачастую это уловка мошенников, чтобы привлечь внимание.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

Немедленно свяжитесь со своим банком для блокировки карты и отмены несанкционированных операций.

Сохраните всю имеющуюся информацию: скриншоты переписки, ссылки, номера телефонов, данные объявлений.

Как можно скорее обратитесь с заявлением в ближайшее отделение полиции или по телефону 102 (с мобильного).