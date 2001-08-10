Тихоокеанское
информационное агентство
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09:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Число пользователей платформы государственных услуг «Острова.65» превысило 144 тысячи человек

Число пользователей платформы государственных услуг «Острова.65» превысило 144 тысячи человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобильное приложение «Острова.65», единая точка входа к государственным и муниципальным сервисам, уверенно вошло в повседневную жизнь сахалинцев и курильчан. На сегодняшний день число пользователей платформы превысило 144 тысячи человек. Созданное по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках программы «Забота. Защита. Уважение», приложение успешно работает уже несколько лет и сегодня предлагает жителям региона ещё больше возможностей для решения ежедневных задач.

Приложение «Острова.65» зарекомендовало себя как надёжный инструмент, позволяющий получать услуги без визитов в ведомства и ожидания в очередях. Сегодня с его помощью можно:

- Записаться на приём к врачу и получить доступ к электронным медицинским документам;

- Оплатить детский сад, налоги, штрафы ГИБДД и коммунальные услуги;

- Подать заявление на получение региональных пособий и льгот;

- Записать ребёнка в школу, спортивную секцию или летний лагерь;

- Заказать выписки из реестров и архивные справки;

- Получать оперативные оповещения об экстренных ситуациях, погоде и важных событиях в регионе.

«Мы прошли путь от запуска идеи до создания зрелого цифрового продукта, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек, — комментирует министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. — «Острова.65» — это не просто витрина услуг, а полноценный цифровой консьерж жителя нашего островного края. Мы постоянно анализируем обратную связь и добавляем новые сервисы, чтобы экономить самый ценный ресурс людей — их время».

Если вы ещё не присоединились к числу пользователей платформы, начать очень просто:

1. Скачайте приложение на удобной для вас платформе:

- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.rusatom.sakhalin.citizen

- App Store https://max.ru/mintsifry

2. Авторизуйтесь через портал «Госуслуги». Это гарантирует безопасность ваших данных.

3. Проверьте ваш профиль. Для корректной работы всех сервисов убедитесь, что ваши персональные данные актуальны.

Все подробности о возможностях приложения мы собрали для вас в удобных информационных карточках.

 

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