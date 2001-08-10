Число пользователей платформы государственных услуг «Острова.65» превысило 144 тысячи человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мобильное приложение «Острова.65», единая точка входа к государственным и муниципальным сервисам, уверенно вошло в повседневную жизнь сахалинцев и курильчан. На сегодняшний день число пользователей платформы превысило 144 тысячи человек. Созданное по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках программы «Забота. Защита. Уважение», приложение успешно работает уже несколько лет и сегодня предлагает жителям региона ещё больше возможностей для решения ежедневных задач.
Приложение «Острова.65» зарекомендовало себя как надёжный инструмент, позволяющий получать услуги без визитов в ведомства и ожидания в очередях. Сегодня с его помощью можно:
- Записаться на приём к врачу и получить доступ к электронным медицинским документам;
- Оплатить детский сад, налоги, штрафы ГИБДД и коммунальные услуги;
- Подать заявление на получение региональных пособий и льгот;
- Записать ребёнка в школу, спортивную секцию или летний лагерь;
- Заказать выписки из реестров и архивные справки;
- Получать оперативные оповещения об экстренных ситуациях, погоде и важных событиях в регионе.
«Мы прошли путь от запуска идеи до создания зрелого цифрового продукта, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек, — комментирует министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. — «Острова.65» — это не просто витрина услуг, а полноценный цифровой консьерж жителя нашего островного края. Мы постоянно анализируем обратную связь и добавляем новые сервисы, чтобы экономить самый ценный ресурс людей — их время».
Если вы ещё не присоединились к числу пользователей платформы, начать очень просто:
1. Скачайте приложение на удобной для вас платформе:
- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.rusatom.sakhalin.citizen
- App Store https://max.ru/mintsifry
2. Авторизуйтесь через портал «Госуслуги». Это гарантирует безопасность ваших данных.
3. Проверьте ваш профиль. Для корректной работы всех сервисов убедитесь, что ваши персональные данные актуальны.
Все подробности о возможностях приложения мы собрали для вас в удобных информационных карточках.
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