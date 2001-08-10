Реализация проекта «Пушкинская карта» продолжается в рамках нацпроекта «Семья»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школьники и студенты от 14 до 22 лет с Пушкинской картой могут бесплатно посещать музеи, театры, выставки, кинотеатры и другие культурные мероприятия как в Южно-Сахалинске, так и в любом другом городе страны.
Реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошел в национальный проект «Семья», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В число приоритетных задач проекта входит приобщение молодежи к культурным ценностям.
Чтобы получить такую карту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Там же можно ознакомиться с подробной инструкцией ее получения.
По программе государственной поддержки в начале года на карту поступает 5 тыс. рублей, которые можно потратить, покупая билеты в учреждениях культуры. Напомним, с этого года банком-оператором программы «Пушкинская карта» выступает Банк ВТБ.
Ознакомиться с возможными для посещения мероприятиями можно на сайте «Культура.РФ» или в мобильном приложении «Госуслуги.Культура».
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