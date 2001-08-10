Бильярдный турнир для ветеранов СВО, спортсменов с инвалидностью и их семей прошел в столице Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередной этап регионального комплексного физкультурного мероприятия «Сильные не только духом!» для спортсменов с инвалидностью, ветеранов боевых действий и членов их семей прошел в Южно-Сахалинске. 19 спортсменов выявляли сильнейших в бильярде в клубе «Белый слон».
- Бильярд – это не просто спортивная игра, где ты можешь выложиться физически. Здесь очень важны твои аналитические способности. Через игру ты учишься принимать нестандартные решения. Данный вид спорта помогает бойцам с социализацией. К нам присоединяется все больше участников и ветеранов специальной военной операции, - отметил вице-мэр областного центра Дмитрий Хайбриев.
Южносахалинец Максим Ковалев поделился своими эмоциями перед началом соревнований.
- Не первый раз принимаю участие в турнире по бильярду. Для меня это важно, потому что здесь я общаюсь со своими сослуживцами. Бильярд – это увлекательный вид спорта, в определенной степени даже тяжелый, так как необходимо просчитывать тактику. Настрой на победу боевой. Буду выкладываться по максимуму, - сказал Максим.
По итогам состязаний Максим Ковалев занял второе место в категории «сидя». Победителем стал Андрей Семикрас из Южно-Сахалинска. А на почетном третьем месте расположился Игорь Штейнерт из Анивы.
В категории «стоя» золото завоевал Александр Кан. Серебро у Александра Камкина. Бронза у Дениса Сафиулина. Все ребята – южносахалинцы.
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