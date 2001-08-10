В Южно‑Сахалинске подключили новую котельную к электроснабжению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям строящейся газовой котельной. Она расположена на юге города Южно‑Сахалинска, в районе пересечения улиц Ленина и имени И.П. Фархутдинова .

Подключение объекта к электроснабжению — один из ключевых этапов подготовки котельной к использованию. Надежное энергоснабжение обеспечит стабильную работу оборудования и позволит своевременно ввести объект в эксплуатацию к началу отопительного сезона.

Новая котельная сменит действующую, которая работает на дизельном топливе. Переход на газовое топливо повысит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку на окружающую среду.

Перевод старых котельных на газовое топливо и строительство современных энергообъектов — одно из приоритетных направлений модернизации коммунальной инфраструктуры Сахалинской области. Эта работа ведется под личным контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и реализуется в рамках комплексной программы по повышению энергоэффективности и улучшению экологической обстановки в регионе.

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает активно участвовать в развитии энергетической и коммунальной инфраструктуры региона, обеспечивая подключение социально значимых и инфраструктурных объектов к электросетям.

«Обеспечение электроснабжения инфраструктурных объектов — важная часть нашей работы. Мы стремимся поддерживать развитие коммунальной сферы и создавать условия для стабильного и экологичного энергоснабжения жителей региона», — отметил генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» Павел Яковлев.