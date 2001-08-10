Чемпион России Аскар Хамзин провел мастер-класс для юных фехтовальщиков Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастер спорта России, действующий профессиональный спортсмен и чемпион России, начальник отделения фехтования федеральной территории «Сириус» Аскар Хамзин поделился своим мастерством с воспитанниками отделения фехтования региональной спортшколы восточных видов единоборств. В спортивной зале Центра единоборств на протяжении недели поработать с именитым спортсменом смогли более 50 юных островитян.
- Получаю огромное удовольствие от этого мероприятия. Каждый день я вижу заряженные лица ребят, бесконечную энергию тренеров, которые стремятся повысить свой уровень знаний. Заряжает то, когда видишь мотивацию даже юных фехтовальщиков. Наш спорт – это способ развивать характер, терпение и концентрацию. Надеюсь, мой опыт поможет молодым дарованиями сделать следующий шаг в их начинающей спортивной карьере или просто вдохновит на победы, - отметил Аскар Хамзин.
На занятиях Аскар Хамзин подробно рассказывал о технике владения оружием, тактических приемах и некоторых секретах фехтования, подчеркнув важность упорства и постоянного самосовершенствования.
- Мы взяли за практику ежегодно проводить такие яркие мастер-классы, приглашая по-настоящему больших спортсменов и профессионалов своего дела. Развитие фехтования в нашем регионе движется в нужном направлении с самого начала его возрождения, это уже четыре года. Сейчас воспитанники нашей школы уже завоевывают медали дальневосточных соревнований, начинают конкурировать на всероссийских. Если говорить о какой-то большой цели, то она есть – это участие наших воспитанников в Олимпиаде, - сказал директор островной спортивной школы восточных видов единоборств, президент федерации фехтования Сахалинской области Леонид Ким.
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