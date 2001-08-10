Народная программа «Единой России» пополнилась почти тремя миллионами инициатив от граждан страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 3 млн инициатив от жителей России уже собрано при подготовке новой Народной программы ЕР. Свои предложения направляют граждане из всех регионов страны, в том числе и из Сахалинской области. По количеству обращений партия уже превысила результат 2021 года.
Обсуждение программы прошло на заседании Экспертного совета партии. Как отмечают в «Единой России», главная задача документа — ответить на вопросы, которые сегодня волнуют людей, и определить основные направления работы на ближайшие годы.
Новая Народная программа будет включать меры по семи ключевым вызовам: развитию регионов, поддержке участников СВО и их семей, укреплению системы здравоохранения, обеспечению транспортного и логистического суверенитета, развитию оборонно-промышленного комплекса, подготовке кадров и модернизации образования, а также созданию комфортной городской среды и сохранению культурного наследия.
Одним из наиболее важных направлений стало развитие территорий. Жители предлагают уделять больше внимания малым городам, созданию современной инфраструктуры, благоустройству и повышению качества жизни в регионах.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Среди других предложений — дальнейшее развитие системы здравоохранения. В программу предлагается включить расширение сети ФАПов и амбулаторий, развитие профилактической медицины, подготовку врачей общей практики, внедрение искусственного интеллекта, а также совершенствование медицинской реабилитации.
Отдельный блок посвящен поддержке участников СВО и развитию оборонно-промышленной отрасли. В него вошли предложения по помощи ветеранам боевых действий, обеспечению выполнения государственного оборонного заказа, развитию военного производства, совершенствованию систем защиты критической инфраструктуры и внедрению новых технологий.
Также в Народную программу предлагается включить меры по модернизации инженерного образования, созданию профильных классов и технопарков для школьников, поддержке занятости выпускников и развитию студенческого наставничества. Стоит вопрос и об оптимизации мобильной малой энергетики для отдаленных территорий.
В «Единой России» отмечают, что все новые инициативы граждан будут рассмотрены и учтены при подготовке итогового документа. Работа над новой Народной программой еще продолжается, но уже отчетливо просматривается ее контур.
«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», — заявил член Генсовета ЕР, Герой России Евгений Поддубный.
Фото: пресс-служба ЕР.
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