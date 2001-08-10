Тихоокеанское
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09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Народная программа «Единой России» пополнилась почти тремя миллионами инициатив от граждан страны

Народная программа «Единой России» пополнилась почти тремя миллионами инициатив от граждан страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 3 млн инициатив от жителей России уже собрано при подготовке новой Народной программы ЕР. Свои предложения направляют граждане из всех регионов страны, в том числе и из Сахалинской области. По количеству обращений партия уже превысила результат 2021 года.

Обсуждение программы прошло на заседании Экспертного совета партии. Как отмечают в «Единой России», главная задача документа — ответить на вопросы, которые сегодня волнуют людей, и определить основные направления работы на ближайшие годы.

Новая Народная программа будет включать меры по семи ключевым вызовам: развитию регионов, поддержке участников СВО и их семей, укреплению системы здравоохранения, обеспечению транспортного и логистического суверенитета, развитию оборонно-промышленного комплекса, подготовке кадров и модернизации образования, а также созданию комфортной городской среды и сохранению культурного наследия.

Одним из наиболее важных направлений стало развитие территорий. Жители предлагают уделять больше внимания малым городам, созданию современной инфраструктуры, благоустройству и повышению качества жизни в регионах.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Среди других предложений — дальнейшее развитие системы здравоохранения. В программу предлагается включить расширение сети ФАПов и амбулаторий, развитие профилактической медицины, подготовку врачей общей практики, внедрение искусственного интеллекта, а также совершенствование медицинской реабилитации.

Отдельный блок посвящен поддержке участников СВО и развитию оборонно-промышленной отрасли. В него вошли предложения по помощи ветеранам боевых действий, обеспечению выполнения государственного оборонного заказа, развитию военного производства, совершенствованию систем защиты критической инфраструктуры и внедрению новых технологий.

Также в Народную программу предлагается включить меры по модернизации инженерного образования, созданию профильных классов и технопарков для школьников, поддержке занятости выпускников и развитию студенческого наставничества. Стоит вопрос и об оптимизации мобильной малой энергетики для отдаленных территорий.

В «Единой России» отмечают, что все новые инициативы граждан будут рассмотрены и учтены при подготовке итогового документа. Работа над новой Народной программой еще продолжается, но уже отчетливо просматривается ее контур.

«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», — заявил член Генсовета ЕР, Герой России Евгений Поддубный.

Фото: пресс-служба ЕР.

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