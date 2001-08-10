Крупнейший водозабор «Южный» введен в эксплуатацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водозабор «Южный» - крупнейший объект инвестиционной программы, реализованной в рамках концессионного соглашения, подписанного между Правительством Сахалинской области, Администрацией Южно-Сахалинска, ВЭБ.РФ и группой компаний «Росводоканал». Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Специалисты отмечают, что добываемая здесь вода изначально отличается высоким качеством и мягким природным вкусом.

Это первый в истории Сахалинской области водозабор такого масштаба и уровня технологической оснащенности. Новый объект обеспечит чистой водой 65 тысяч человек – жителей новых микрорайонов стремительно развивающейся южной части города, а также существующих абонентов. От нового водозабора также будут запитаны детский сад, школа и новая поликлиника в Хомутово. Для этого было построено 24 км новых водопроводных сетей.

«Значение сегодняшнего события трудно переоценить. Тысячи семей получили доступ к чистой воде высокого качества, независимо от сезона и пиковых нагрузок. Кроме того, мы заложили фундамент для развития Южно-Сахалинска на десятилетия вперед – для строительства жилья и социальных объектов, для роста промышленности. Сахалинская область сегодня занимает пятое место в стране по качеству жизни. И водоснабжение в этом рейтинге играет далеко не последнюю роль. Это то, что важно для каждой семьи, для здоровья людей, для комфорта. Отдельные слова благодарности – «Росводоканалу». Серьезная работа и достойный результат!» – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По ряду характеристик объект является уникальным для островного региона. Резервуары чистой воды водозабора «Южный» стали крупнейшими из когда-либо построенных. Насосное оборудование было спроектировано и произведено специально для сахалинского проекта. Насосы мощностью до 400 кВт каждый не имеют аналогов среди ранее применявшихся, для их производства предприятию-производителю пришлось расширить типоразмерный ряд своей продукции.

«Сахалин - особый регион нашего присутствия - здесь мы создаем объекты с применением уникальных технологий в сфере очистки воды - водозабор «Южный» и современные очистные сооружения в Аниве. На Сахалине мы видим настоящее конструктивное партнерство с властями. Правительство области создает четкие и прозрачные условия для профессиональной работы бизнеса, а это позволяет нам в короткие сроки создавать масштабные инфраструктурные проекты, не имеющие аналогов на Дальнем Востоке. Наша совместная работа напрямую повышает качество жизни людей, способствует развитию туризма, и помогает сохранить хрупкий уникальный экологический баланс острова», - отметил генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Сергей Эмдин.

Возведению объекта предшествовала большая подготовительная работа: разработка проекта, решение земельных вопросов и подготовка площадки. Геологоразведка показала богатые запасы чистой природной воды высокого качества, которых хватит для обеспечения жителей на десятилетия вперед. Для строительства потребовалось проложить новую дорогу, а также мост через реку Сусуя. В ходе работ использовались современные инженерные решения. Например, геотекстиль и шпунт Ларсена – это дорогостоящие технологии, позволяющие создать дополнительное укрепление объекта. Это особенно важно в условиях сейсмической активности.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, отраженное в Стратегии развития ВЭБ.РФ до 2030 года. На Сахалине мы предоставили более 9,7 млрд рублей кредитных средств на создание новых и реконструкцию действующих объектов ЖКХ. Часть комплексного обновления региональной инфраструктуры – водозабор «Южный», один из ключевых элементов развития города и пример эффективного государственно-частного партнерства. Это современный и высокотехнологичный объект, напрямую влияющий на качество жизни людей. Его создание стало возможным благодаря слаженной работе Правительства области, Администрации Южно-Сахалинска, Росводоканала и ВЭБ.РФ», - подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Воду для дальнейшей подачи в город добывают с глубины 120 метров. Для этого на водозаборе пробурены 18 скважин – 12 эксплуатационных и 6 наблюдательных. С помощью мощных насосов вода поднимается на поверхность, фильтруется, обеззараживается и затем поступает в резервуары чистой воды, чтобы дальше отправиться к дома горожан.

«Открытие водозабора «Южный» - важное событие для города. Этот комплекс станет одним из ключевых объектов коммунальной инфраструктуры областного центра. Объект позволит повысить качество водоснабжения для десятков тысяч горожан, которые проживают в южной части Южно-Сахалинска. Это технологически сложный и масштабный инфраструктурный проект, реализация которого была бы невозможна без поддержки губернатора Валерия Лимаренко. И, конечно же, отдельная благодарность концессионеру — компании «Росводоканал». Главное, что результат этой большой совместной работы почувствуют жители», - подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин

На объекте установлено новое электролизное оборудование, которое обеззараживает воду перед подачей потребителям самым экологичным и эффективным способом – с помощью очищенной поваренной соли экстра-класса. Соль при проходе через электролизные установки превращается в гипохлорид натрия, который эффективно борется с бактериями и при этом абсолютно безвреден для человека и окружающей среды.

Производительность объекта - 20 тысяч кубометров воды в сутки: этого достаточно, чтобы надежно снабжать город даже в часы пиковых нагрузок. В проекте предусмотрен значительный резерв мощности — его можно нарастить до 30-32 тысяч кубометров в сутки. Это особенно важно для города, который активно растет и застраивается. Запуск водозабора позволит отказаться от четырех изношенных локальных водозаборов и начать реконструкцию исторического водозабора «Рогатка», который работает уже более ста лет.