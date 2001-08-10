Юбилейные скачки «Золотая подкова» прошли в селе Огоньки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XX традиционные соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина» прошли в селе Огоньки Анивского района. Участниками юбилейных состязаний стали 24 всадника.

- Сегодня мы присутствуем не только на празднике конного спорта, но и на празднике больших русских традиций. Ведь лошадь сопровождала нас на протяжение всей истории. «Золотая подкова» - это повод высказать любовь к этому прекрасному созданию. Конный спорт мы уважаем, любим и развиваем по всем направлениям. От лица губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко благодарю тех замечательных людей, кто 20 лет назад придумал эти соревнования и на протяжение многих лет вкладывал свою душу в его проведение, - приветствовал участников и зрителей заместитель руководителя администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области Владислав Епифанов.

Всадники вместе с четвероногими напарниками выступали на дистанциях 1200, 1400, 1600 и 2400 метров. Также, традиционно, прошла скачка на пони на 500 м.

- Ежегодно «Золотая подкова» становится центром притяжения сильнейших всадников со всего острова. Уверен, что на юбилейных состязаниях нас ждут невероятные заезды. Пожелаю, в первую очередь, жокеям и лошадям пройти эти соревнования без травм. Зрителям желаю получить удовольствие от скачек и зарядиться хорошим настроением, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин.

В перерывах между заездами все желающие могли посоревноваться в хоббихорсинге и даже выиграть памятную статуэтку «Золотая подкова».

На дистанции 1200 метров первое место завоевала Александра Гавриленко и кобыла Элис, вторыми стали Вероника Архарова и Вариация, на третьем месте Марина Дурова и Великая.

По итогам состязаний на пони победу праздновали Елизавета Волкова и Эрагон, серебро у Валерии Журавлевой и Бриджита, бронзовую награду забрали Вероника Архарова и Даная.

Самыми быстрыми на дистанции 1400 метров стали Геннадий Синюшкин и Верден, которые завоевали Кубок Атамана Сахалино-Курильского казачьего общества. Второе место у Вероники Архаровой и Рэйтана, третье место у Марии Картовенко и Фурора.

Кубок Центра спортивного подготовки Сахалинской области на дистанции 1600 метров забрали Анастасия Мурзина и Ариэль. Серебряная медаль у Вероники Тучковой и Монреаля, бронза – у Ирины Альтгаузин и Эмбера.

Главный приз «Золотой подковы Сахалина» на дистанции 2400 метров выиграли Валерия Журавлева и Калифорния.

- Очень переживала перед соревнованиями. Лошадь готовилась к скачкам только в манеже, совершенно не ездили на полях. Переживала, потому что знала – нас будут ждать сильные соперники. Много лет шла к этой победе, привезла с большой земли своего четвероногого напарника, мы много работали и наконец-то вознаграждены победой в таких значимых соревнованиях, - поделилась эмоциями Валерия Журавлева.

Вторыми в этих скачках стали Эльвира Мамаева и Максимус, тройку призеров замкнули Татьяна Каманицина и Версаль.