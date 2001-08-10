Лекция «Главная премьера: анализ ваших родительских сценариев» пройдёт в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Главная премьера: анализ ваших родительских сценариев», пройдет в ведущей библиотеке островного региона 6 августа в 18:00. Мероприятие организовано в рамках культурно-просветительского проекта «Всей семьей в библиотеку».

Ведущей встречи выступит Ольга Локтева, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и Ассоциации психологов Сахалинской области. В ходе занятия участники проанализируют фрагменты художественных фильмов через призму когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Эксперт поможет родителям выявить скрытые паттерны воспитания (гиперопеку, авторитарность, безразличие) и понять, как сценарии, усвоенные в собственном детстве, влияют на современное поведение в семье.

Особое внимание будет уделено практическим аспектам коммуникации. Слушатели научатся распознавать речевые конструкции, снижающие учебную мотивацию ребенка, и освоят альтернативные способы диалога, направленные на поддержку и конструктивное взаимодействие.

Формат встречи ориентирован на комплексное участие семьи. Пока взрослые будут заняты на лекции, для детей в библиотеке пройдет творческий мастер-класс по технике оригами, что сделает визит в учреждение полезным и комфортным для посетителей всех возрастов.

Мероприятие адресовано родителям, заинтересованным в улучшении детско-родительских отношений и прерывании деструктивных семейных сценариев, а также всем, кто интересуется психологией и кинематографом.

Встреча пройдёт в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ)

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-28.