Лекция «Главная премьера: анализ ваших родительских сценариев» пройдёт в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Главная премьера: анализ ваших родительских сценариев», пройдет в ведущей библиотеке островного региона 6 августа в 18:00. Мероприятие организовано в рамках культурно-просветительского проекта «Всей семьей в библиотеку».
Ведущей встречи выступит Ольга Локтева, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и Ассоциации психологов Сахалинской области. В ходе занятия участники проанализируют фрагменты художественных фильмов через призму когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Эксперт поможет родителям выявить скрытые паттерны воспитания (гиперопеку, авторитарность, безразличие) и понять, как сценарии, усвоенные в собственном детстве, влияют на современное поведение в семье.
Особое внимание будет уделено практическим аспектам коммуникации. Слушатели научатся распознавать речевые конструкции, снижающие учебную мотивацию ребенка, и освоят альтернативные способы диалога, направленные на поддержку и конструктивное взаимодействие.
Формат встречи ориентирован на комплексное участие семьи. Пока взрослые будут заняты на лекции, для детей в библиотеке пройдет творческий мастер-класс по технике оригами, что сделает визит в учреждение полезным и комфортным для посетителей всех возрастов.
Мероприятие адресовано родителям, заинтересованным в улучшении детско-родительских отношений и прерывании деструктивных семейных сценариев, а также всем, кто интересуется психологией и кинематографом.
Встреча пройдёт в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ)
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-28.
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