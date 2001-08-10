Тихоокеанское
информационное агентство
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12:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести рыбу по доступной цене

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести рыбу по доступной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 28 июля, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести камбалу по 102 руб/кг.

Торговля осуществляется по адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10);

- ул. Ленина, 252Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10);

- ул. Емельянова, 31/2.

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальную информацию всегда можно найти на цифровой платформе МАХ https://max.ru/id6501238975_gos.

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