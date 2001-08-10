В Южно-Сахалинске продолжает активно развиваться волонтëрство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтерство в Южно-Сахалинске сегодня активно развивается по множеству направлений добровольческой деятельности, объединяя людей разных профессий и возрастов. Особый стратегический вектор в этом движении обретает молодежь, превращая добрые дела в систему, которая становится трамплином для лидерства и личностного роста.

Студент Сахалинского государственного университета Станислав Степанов выбрал общественную работу в качестве внеаудиторной практики еще на первом году своего обучения в ВУЗе. За это время он проявил себя в статусе добровольца как регионального, так и всероссийского и даже международного уровней. Среди своих самых крупных проектов Станислав выделяет Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году, где он был волонтером аккредитации. Не менее важной стала работа на региональном этапе «Студенческой весны»: на протяжении четырех лет он помогал в координации мероприятий, а в этом году уже выступил в роли организатора волонтерского корпуса.

Особое место в деятельности студента занимает патриотическое направление. Станислав — поисковик, ежегодно участвующий в «Вахтах памяти» на территории Сахалинской области. Он побывал в экспедиции по увековечиванию и сохранению памяти о событиях августа 1945 года в Смирныховском районе и на острове Шумшу.

- Я считаю, что волонтерство — это важный шаг в формировании характера и внутреннего стержня. Благодаря добровольческой деятельности мы можем развиваться не только личностно, но и физически, получать новые навыки и умения, заводить полезные знакомства. Не имеет значения, какой специальности человек. Важно то, что он делает и как проявляет себя, - поделился Станислав Степанов.

Отметим, сегодня правительство области и администрация Южно-Сахалинска уделяют особое внимание системной поддержке добровольчества. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин регулярно оказывают содействие волонтерским объединениям, помогая в решении организационных вопросов и реализации множества социально значимых проектов. Такая совместная работа позволяет создавать возможности для привлечения в ряды добровольцев неравнодушных горожан.