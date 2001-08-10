В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт проспекта Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается капитальный ремонт проспекта Мира, в связи с чем на всем протяжении участка и примыкающих улицах могут вводиться временные ограничения движения для транспорта.

С 29 июля и ориентировочно до конца августа будет перекрыт участок улицы Пионерской в районе пересечения с проспектом Мира. Водителей просят обращать внимание на временные знаки при движении в этом районе, учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.