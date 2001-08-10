197 сахалинок с детьми нашли работу при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женщинам помогают подобрать занятость под жизненную ситуацию — от вакансии с удобным графиком до собственного дела.

С начала 2026 года в Кадровые центры Сахалинской области обратились 478 женщин с несовершеннолетними детьми. Работу нашли 197.

Сахалинки находили работу бухгалтерами, специалистами по кадрам, делопроизводителями, младшими воспитателями, поварами, делопроизводителями, продавцами-кассирами.

Часть выбрала работу на себя. В этом году три женщины открыли бизнес в торговле пищевыми продуктами, юридических и парикмахерских услугах. Еще 18 оформили самозанятость. Среди направлений — бухгалтерские услуги, вязание, разведение птицы и производство кондитерских изделий.

Одна из таких историй — путь Марины Бережной из села Кировское. Много лет она работала психологом. Помогала детям и взрослым с инвалидностью. Работа была важной, но эмоционально тяжелой. Со временем она поняла: сил становится меньше, а рядом с семьей, детьми и родной землей ей спокойнее.

Дом, участок и хозяйство всегда были для нее опорой. Птица, сельские заботы, работа на земле сначала помогали восстановиться после трудных дней. Потом это стало идеей для будущего дела.

В этом году Марина пришла в Тымовский Кадровый центр и решила развивать направление «Разведение сельскохозяйственной птицы». Специалисты помогли ей подготовить бизнес-план, разобраться с документами и просчитать первые расходы.

«Хорошо, когда есть люди, которые могут объяснить сложные вещи простым языком. Тогда понимаешь, что всё не так страшно, как кажется на первый взгляд», — поделилась Бережная.

Сейчас она готовит хозяйство к запуску: закупает материалы, продумывает условия для птицы и собирает основу будущего семейного дела.

«Поддержка женщин с детьми ведется в том числе в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко „Счастливое материнство“. В этом году 44 женщины направлены на обучение, четыре из них — по президентскому нацпроекту „Кадры“, десять уже трудоустроились после завершения программ. Для мам это шанс увереннее вернуться к работе и выбрать профессию, которая подходит их семье и жизненной ситуации», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Карьерные консультанты сопровождают женщин от первого обращения до результата. Они помогают оценить опыт, подобрать вакансии с учетом графика и семейной ситуации, подготовить резюме, пройти собеседование, разобраться с самозанятостью или первыми шагами к собственному делу.

Обратиться за поддержкой можно в любой филиал Кадрового центра.