В Южно-Сахалинске стартует конкурс на лучшего управдома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одноимённый конкурс в областном центре проводят ежегодно. Его организует департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.
Основная задача конкурса мотивировать собственников активнее участвовать в управлении многоквартирными домами, формировать советы и выбирать председателей, ведь именно от неравнодушия горожан напрямую зависит комфорт и качество жизни в областном центре.
Принять участие в конкурсе «Лучший управдом» могут граждане РФ - действующие председатели или члены советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.
Документы будут принимать с 1 по 31 августа.
Для участия необходимо подготовить:
заявку на участие в конкурсе;
анкету участника конкурса с приложением;
опись документов;
дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов).
Все дополнительные материалы необходимо предоставить в виде ксерокопий или отсканированных копий, заверенных подписью председателя совета многоквартирного дома, с указанием даты объявления конкурса.
Документы можно направить в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска:
- в электронном виде на почту (скан-копии): dgh@yuzhno-sakh.ru (в теме письма обязательно укажите «На конкурс «Лучший управдом»);
- почтовым отправлением по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А.
Более подробную информацию можно получить по телефону 300-469 (доб. 1, 2).
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