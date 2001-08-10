В Южно-Сахалинске стартует конкурс на лучшего управдома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одноимённый конкурс в областном центре проводят ежегодно. Его организует департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

Основная задача конкурса мотивировать собственников активнее участвовать в управлении многоквартирными домами, формировать советы и выбирать председателей, ведь именно от неравнодушия горожан напрямую зависит комфорт и качество жизни в областном центре.

Принять участие в конкурсе «Лучший управдом» могут граждане РФ - действующие председатели или члены советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.

Документы будут принимать с 1 по 31 августа.

Для участия необходимо подготовить:

заявку на участие в конкурсе;

анкету участника конкурса с приложением;

опись документов;

дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов).

Все дополнительные материалы необходимо предоставить в виде ксерокопий или отсканированных копий, заверенных подписью председателя совета многоквартирного дома, с указанием даты объявления конкурса.

Документы можно направить в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска:

- в электронном виде на почту (скан-копии): dgh@yuzhno-sakh.ru (в теме письма обязательно укажите «На конкурс «Лучший управдом»);

- почтовым отправлением по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А.

Более подробную информацию можно получить по телефону 300-469 (доб. 1, 2).