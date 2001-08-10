В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улично-дорожной сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по асфальтированию проезжей части и тротуаров ведутся как в центральных, так и в планировочных районах муниципалитета.

В южной части города к асфальтированию сейчас готовят четыре улицы: Усадебную, Тенистую, Праздничную и улицу им. И.С. Бородина. Будет заменено порядка семи тысяч квадратных метров покрытия. Работы выполняет завод строительных материалов им. М.А. Федотова.

- Сегодня мы вышли на демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и регулируем высоту люков — поверхность колодцев должна находиться на одном уровне с покрытием. Работу проводим в рамках текущего содержания. В среду планируем приступить к асфальтированию улицы Усадебной, затем продолжим на соседних улицах, - рассказал мастер строительно-монтажных работ завода им. М.А. Федотова Семён Измалкин.

На участке улицы Тихоокеанской от улицы Горького до улицы Комсомольской ведутся комплексные дорожные работы. Сейчас внимание сосредоточено на обустройстве пешеходных зон: устанавливается бордюрный камень, затем будет заменено покрытие тротуаров. После завершения работ подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части. Кроме того, ведутся подготовительные работы к обновлению дорожного покрытия на пересечении улиц Комсомольской и Больничной.

- С начала года на сегодняшний день у нас выполнено асфальтирование 91,5 тысячи квадратных метров проезжей части и порядка 3 тысяч квадратных метров пешеходных зон. Мониторинг состояния улично-дорожной сети ведется на постоянной основе: специалисты выезжают на объекты, принимают заявки от жителей. Все поступающие сигналы мы учитываем и включаем в график работ. Первоочередная задача - завершить основной объем работ к 1 сентября, - отметил заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.

- Я провожу много времени за рулем и каждый день наблюдаю, как меняется Южно-Сахалинск. В летний сезон в городе активно ведутся дорожные работы. Да, иногда это меняет привычные маршруты и требует чуть больше времени в пути, но я отношусь к этому с пониманием. Ведь новое покрытие на проезжей части и тротуарах - это наша безопасность и комфорт, - поделилась мнением южносахалинка Анастасия Зиборова.

Вопросы содержания улично-дорожной сети находятся на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Реализация запланированных ремонтных мероприятий проходит при взаимодействии и поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.