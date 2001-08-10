Сахалинские полицейские установили подозреваемого в краже из сейфа драгоценностей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области раскрыта кража дорогостоящих ювелирных изделий и часов, совершенная из сейфа. Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Москвы, пасынок покойного владельца имущества.

Так, 5 июля текущего года в дежурную часть ОМВД России «Анивский» поступило заявление от 25-летней потерпевшей. Девушка сообщила о том, что в ночь с 4 на 5 июля из сейфа в её доме пропали ценные вещи. Среди похищенного – часы, стоимостью около 8 миллионов рублей, а также два кольца с бриллиантами общей стоимостью 2 миллиона рублей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила порядка 10 миллионов рублей, что квалифицируется как кража в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства преступления и личность предполагаемого злоумышленника. Выяснилось, что после смерти отца потерпевшей в наследство вступила его дочь. Для участия в похоронах из Москвы прибыл пасынок покойного, который на Сахалине временно проживал у бабушки.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант проник в дом отчима, разбив окно. В одной из комнат он обнаружил два сейфа. Зная пароль от одного из них, злоумышленник похитил вышеуказанные ценности. Попытки открыть второй сейф, где предположительно хранились денежные средства, успехом не увенчались. Утром того же дня фигурант приобрел билеты и незамедлительно вылетел обратно в столицу.

Несмотря на попытку скрыться, профессионализм и слаженные действия оперативных служб позволили установить причастность подозреваемого к совершению преступления. Впоследствии ранее судимый 37-летний москвич сам явился с повинной и вернул похищенное имущество.

Следственным отделом ОМВД России «Анивский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере». В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.