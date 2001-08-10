Тихоокеанское
информационное агентство
31 Июля 2026
Сейчас 19:47
79,86|90,88
Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
15:19, | Новости культуры Сахалина и Курил

Волонтёры Добро.Центра запустили проект «Библиотека на открытом воздухе»

Волонтёры Добро.Центра запустили проект «Библиотека на открытом воздухе»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтёры Добро.Центра Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова 31 июля, в День воспоминания любимых книжек, провели акцию «Культурный десант». Мероприятие прошло в рамках проекта «Библиотека на открытом воздухе», направленного на популяризацию чтения и вынос библиотечных активностей в городское пространство.

Добровольцы проекта «Волонтёры культуры» общались с прохожими, узнавали об их любимых книгах и авторах, приглашали к участию в интерактивных активностях. Сахалинцы охотно делились литературными предпочтениями и вступали в диалог о чтении.

В программе акции была представлена интеллектуальная викторина, включавшая несколько тематических блоков. Участники угадывали литературные произведения по кадрам из их экранизаций, разгадывали книжные ребусы, определяли писателей на изображениях, изменённых искусственным интеллектом, а также отвечали на вопросы литературной игры. Такой формат позволил объединить классическую книжную культуру с современными технологиями и привлечь внимание самой широкой аудитории.

Подобные уличные акции стали доброй традицией Добро.Центра. Они позволяют библиотеке выходить за пределы своих стен, встречаться с читателями в привычной городской среде и мягко вовлекать в культурный диалог тех, кто, возможно, давно не переступал порог «храма книг».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?