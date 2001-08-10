Волонтёры Добро.Центра запустили проект «Библиотека на открытом воздухе»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтёры Добро.Центра Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова 31 июля, в День воспоминания любимых книжек, провели акцию «Культурный десант». Мероприятие прошло в рамках проекта «Библиотека на открытом воздухе», направленного на популяризацию чтения и вынос библиотечных активностей в городское пространство.

Добровольцы проекта «Волонтёры культуры» общались с прохожими, узнавали об их любимых книгах и авторах, приглашали к участию в интерактивных активностях. Сахалинцы охотно делились литературными предпочтениями и вступали в диалог о чтении.

В программе акции была представлена интеллектуальная викторина, включавшая несколько тематических блоков. Участники угадывали литературные произведения по кадрам из их экранизаций, разгадывали книжные ребусы, определяли писателей на изображениях, изменённых искусственным интеллектом, а также отвечали на вопросы литературной игры. Такой формат позволил объединить классическую книжную культуру с современными технологиями и привлечь внимание самой широкой аудитории.

Подобные уличные акции стали доброй традицией Добро.Центра. Они позволяют библиотеке выходить за пределы своих стен, встречаться с читателями в привычной городской среде и мягко вовлекать в культурный диалог тех, кто, возможно, давно не переступал порог «храма книг».