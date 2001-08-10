Школа фермера завершила 13-ю волну обучения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершилась 13‑я волна бесплатного образовательного проекта «Школа фермера». В рамках программы начинающие аграрии и опытные хозяйственники получили не просто новые знания, а практические инструменты, способные вывести их дело на качественно новый уровень. Обучение проходило в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

– «Школа фермера» выступает в качестве надёжного ориентира в сфере аграрного предпринимательства: проект позволяет не только выявить потенциальные риски, сопряжённые с ведением фермерского хозяйства, но и формировать практические навыки их эффективного нивелирования. Образовательных проект способствует подготовке квалифицированных специалистов, способных уверенно решать сложные задачи, возникающие в отрасли сельского хозяйства, – подчеркнула Ольга Шкардюк, исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

В этот раз ведущие эксперты Приморского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) провели курс по направлению «Агробизнес – ведение фермерского (крестьянского) хозяйства» с углублённой специализацией в области агродронов. Программа была выстроена так, чтобы теория сразу обретала практическое воплощение: слушатели не только познакомились с передовыми технологическими решениями, но и научились органично встраивать их в повседневную работу хозяйства. Особое внимание уделялось инструментам цифровой трансформации отрасли: участники освоили методы оптимизации рабочих процессов, научились проводить регулярный мониторинг и детальное обследование сельхозугодий с помощью аэрофотосъёмки, мультиспектрального анализа и построения цифровых карт полей. Эти навыки сегодня становятся не преимуществом, а необходимостью для конкурентоспособного агробизнеса.

– Уже не первый год мы реализуем образовательные программы на Сахалине, последовательно расширяя спектр востребованных аграрных компетенций. В этот раз акцент сделан обучение в области агродронов. Освоение технологий беспилотной авиации в аграрном секторе – это не просто элемент современной образовательной программы, а важный фактор повышения эффективности фермерских хозяйств, – рассказала Гули Колтун, директор института повышения квалификации Приморского государственного аграрно-технологического университета.

В проекте приняли участие 30 слушателей – от владельцев личных подсобных хозяйств до фермеров и индивидуальных предпринимателей, стремящихся повысить свою квалификацию. Особого внимания заслуживает тот факт, что в числе участников были десять ветеранов специальной военной операции: для них «Школа фермера» стала возможностью освоить новую профессию и найти своё место в мирной жизни, опираясь на поддержку государства и профессиональное сообщество.

– Вы прошли достаточно трудный путь: освоили образовательную программу, разработали и детально проработали бизнес‑проекты, успешно представили и защитили их. Убеждена, что полученные знания и навыки станут надёжной основой для практической реализации ваших идей. Надеюсь, что вы сможете эффективно применить приобретённый опыт в реальной хозяйственной деятельности, воплотить разработанные проекты на практике и внести значимый вклад в развитие аграрного сектора региона, – отметила Наталья Богославец, директор сахалинского филиала Россельхозбанка.

Формат обучения был продуман с учётом реальных потребностей слушателей: очные занятия позволили глубоко погрузиться в теорию, дистанционные – гибко совмещать учёбу с работой, а практические модули – закрепить полученные знания в полевых условиях. Кульминацией курса стала разработка и защита индивидуальных бизнес‑планов. По итогам обучения все выпускники получили дипломы государственного образца с отличием – документ, подтверждающий их квалификацию и открывающий новые возможности для реализации аграрных проектов.

– Для Сахалинской области сельское хозяйство – это не просто отрасль экономики, а ключевой фактор устойчивости и продовольственной независимости региона. Наша островная житница должна быть по-настоящему крепкой. Мы отчётливо осознаём масштаб этой задачи – и потому сегодня в регионе реализуется целый комплекс мер поддержки аграриев. Государство не только готово поддержать, но и стремится создать все необходимые условия для уверенного развития сельского хозяйства, – сказал Алексей Плотников, депутат Сахалинской областной Думы.

«Школа фермера» реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяя академическую науку и производственный опыт. Проект даёт фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств доступ к знаниям и практикам, которые позволяют как запустить агробизнес с нуля, так и модернизировать уже действующее хозяйство. В островном регионе программа действует с 2023 года, и за это время её участники освоили ключевые направления сельхозпроизводства – от птицеводства и рыбоводства до растениеводства и переработки сельскохозяйственного сырья. Теперь к этому спектру добавилась ещё одна востребованная специализация – работа с беспилотными летательными аппаратами, отражающая современные тренды развития отрасли.