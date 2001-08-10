Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Народная программа Единой России 2021 года стала основой для больших перемен на Сахалине и Курилах. За пять лет в островном регионе появились десятки благоустроенных пространств, и сегодня они требуют внимания в вопросах содержания. Активисты местных отделений «Молодой Гвардии Единой России» приходят на помощь: мониторят общественные пространства, сообщают в муниципалитеты о проблемах, а при необходимости и сами присоединяются к обновлению территорий.
В Охе молодогвардейцы вместе с серебряными волонтерами и депутатами Охинского Собрания проверили комплексную детскую площадку на улице Советской. Ее построили в 2024 году, и сегодня игровая зона уже требует точечного ремонта. Активисты зафиксировали все недостатки: где-то отлетел болт на качелях, где-то пора перекрашивать скамейку, где-то — починить резиновое покрытие.
В Холмском МО жители готовятся к 156-летию портового города. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» также внесли свой вклад в предпраздничную суету. Вместе с коллективом парка культуры и отдыха Холмска они покрасили вазоны на Приморском бульваре, а также убрали прибрежную зону: собрали мусор, почистили и освежили знаковые скульптуры рыбака и женщины с ребенком.
«Выходы на уборку важной для холмчан территории стали не только важным вкладом в благоустройство города, но и ярким примером неравнодушия и любви наших жителей к своей малой родине. Каждый участник внес свой посильный вклад в то, чтобы Холмск встретил свой праздник чистым, уютным и красивым. Забота об объектах благоустройства — это важное направление Народной программы, и «Молодая Гвардия Единой России» продолжит мониторить состояние каждого общественного пространства», — отметила активист «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Тимофеева.
В Томаринском МО волонтеры за несколько дней обновили центральную площадь в селе Красногорск — совсем скоро населенный пункт отметит день рождения. К важной дате местные жители с помощью молодогвардейцев Единой России покрасили скамейки и освежили стелу.
Мониторинг объектов благоустройства продолжается в каждом районе Сахалинской области. На первую неделю августа молодогвардейцы уже запланировали рейды в Холмске, Невельске, Долинске и Южно-Сахалинске.
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