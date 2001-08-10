Замена искусственного газона на стадионе «Спартак» завершится к октябрю 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На стадионе «Спартак» появится новое искусственное покрытие футбольного поля. Последний раз его обновляли в 2018 году.

- Это позволит принимать у себя не только региональные, но и всероссийские соревнования, чему мы очень рады. Нынешнее покрытие будет уложено на запасном футбольном поле спортивной школы «Сахалин», что качественно улучшит тренировочный процесс, - отметил директор СШОР «Сахалин» Евгений Крючков.

Руководитель спортшколы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого Антон Воротыляк добавил, что это важное событие для развития инфраструктуры, потому что футбольные поля по такому стандарту не так часто меняются на Дальнем Востоке.

- При поддержке губернатора Сахалинской области и регионального правительства были выделены средства для обновления футбольного поля на стадионе «Спартак». С учетом того, что оно перейдет к спортивной школе «Сахалин», у нас получится безотходное производство, без утилизации,- рассказал заместитель министра спорта островного региона Сергей Камелин.- Это знаковое мероприятие, учитывая масштаб демонтажа и укладки. Также стоит отметить, что новое искусственное покрытие, кварцевый песок и резиновая крошка были выделены Сахалинской области по программе Российского футбольного союза.

По словам представителя подрядной организации, на данном этапе выполняется демонтаж прежнего искусственного покрытия, а также сбор старых подсыпных материалов. Полностью все работы планируются завершить к октябрю 2026 года.