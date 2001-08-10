Специалисты Сахалинэнерго продолжают реконструкцию ЛЭП-220 «Лермонтовка — Краснопольская»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжает реконструкцию высоковольтной линии электропередачи «Лермонтовка — Краснопольская», перешагнув через вершину Камышового хребта.

На уже готовых участках трассы специалисты Западного базового сетевого района филиала «Распределительные сети» проводят верховые осмотры ЛЭП. Горный рельеф и сложные погодные условия местности требуют от персонала ювелирной точности и строгого соблюдения правил безопасности.

В настоящее время на объекте применяется комплексный подход: пока энергостроители проводят монтажные работы, эксплуатационные бригады ведут верховой осмотр смонтированных пролетов. Энергетики поднимаются непосредственно на опоры для детальной ревизии узлов крепления, изоляторов и натяжения провода. Это позволяет оперативно выявлять и устранять возможные дефекты, не дожидаясь полного окончания стройки.

ЛЭП «Лермонтовка — Краснопольская», соединяющая одноименные подстанции, — важный элемент северного кольца островной энергосистемы. От ее надежной работы также зависит стабильное электроснабжение Макаровского и Углегорского районов. Общая протяженность линии — свыше 67 километров. Она была введена в эксплуатацию около 60 лет назад, когда расчетные нормы гололедной нагрузки составляли 10–25 мм. За годы эксплуатации ЛЭП не раз страдала от мощных циклонов: происходили деформации опор, обрывы проводов, повреждения сцепной арматуры. Несмотря на регулярные ремонты, из‑за суровых погодных условий линия нуждается в масштабной модернизации.

Реконструкция проходит поэтапно. В прошлом году энергетики заменили участок ЛЭП протяженностью 18 километров. В текущем году планируется установить 11 новых опор и заменить старые провода на современные — облегченные, с повышенной пропускной способностью и устойчивостью к обледенению. Это особенно важно для надежного энергоснабжения в зимний период. Оставшиеся работы по замене 30 опор запланированы на 2027–2028 годы.

Проект реализуется в рамках программы повышения устойчивой работы электросетевого комплекса (ПОУРЭК). Финансирование ведется за счет средств РусГидро и Сахалинэнерго.

Программа ПОУРЭК стартовала шесть лет назад. В ее рамках предстоит реконструировать или построить заново 31 ЛЭП напряжением 35–220 кВ (общей протяженностью 922 км) и 21 трансформаторную подстанцию (общей мощностью 790 МВА). Необходимость такой масштабной работы обусловлена особенностями климата региона — сильными циклонами, ледяными дождями и обильным гололедом. Изначально сети проектировались без учета этих факторов, и практика подтвердила, что требуются серьезные изменения.

Справка

Сахалинэнерго - крупнейший гарантирующий поставщик электрической энергии в Сахалинской области, входит в Группу РусГидро. Сахалинэнерго осуществляет централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований, а также теплоснабжение г. Южно-Сахалинска. Сахалинэнерго объединяет в себе 5 структурных подразделений с количеством работающего персонала около 2,7 тыс. человек.

РусГидро - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,6 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.