«РВК‑Сахалин» помогла организовать праздник «День летнего дождя»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«День летнего дождя» организовал благотворительный фонд «Улыбка ребенка» при поддержке городского департамента образования. По замыслу организаторов в жаркий летний день все участники должны сразиться в «водной битве» - в том числе с помощью водяных пистолетов. Чтобы праздник прошел безопасно и комфортно, «РВК-Сахалин» предоставила две цистерны чистой артезианской воды.
Праздник был организован для детей, в том числе оказавшихся в сложной жизненной ситуации: оставшихся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.
«Нам было важно не просто организовать досуг, а вернуть детям ощущение безопасного детства: возможность свободно играть, проявлять любопытство и даже немного шалить, при этом делать это под присмотром взрослых, обеспечив ребятам полную безопасность", - рассказал президент благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Виталий Полянский.
«РВК-Сахалин» регулярно принимает участие в социально значимых мероприятиях. Так, традиционно на крещение Господне компания предоставляет по просьбе Южно-Сахалинской и Курильской Епархии цистерну чистой артезианской воды для обряда освящения. Также сотрудники компании регулярно принимают участие в волонтерских и экологических акциях, организовывают образовательные мероприятия для школьников и молодежи. В преддверии Нового года компания традиционно входит в число благотворителей в рамках акции «Городская елка добра».
«Водоканал — это не просто предприятие, а важнейшая часть городской жизни: от нашей работы напрямую зависит комфорт и безопасность людей. Мы не ограничиваемся оказанием услуг, а стараемся быть частью общегородской повестки и участвовать в социально значимых проектах. Наш главный принцип — работать для людей: он определяет и нашу производственную деятельность, и участие в жизни города», — отметил генеральный директор «РВК‑Сахалин» Алексей Смоленский.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 8,4 млн жителей в Армавире, Архангельске, Барнауле, Воронеже, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменской области, Южно-Сахалинске. В 2025 году в сеть было подано 732 млн кубометров воды. Компания эксплуатирует 26,2 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 34,5% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 16,2 тысячи человек.
С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2025 гг. на природоохранную деятельность направлено более 8 млрд рублей.
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