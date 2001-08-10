Тихоокеанское
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12:04, | Новости общества Сахалина и Курил

«РВК‑Сахалин» помогла организовать праздник «День летнего дождя»

«РВК‑Сахалин» помогла организовать праздник «День летнего дождя»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«День летнего дождя» организовал благотворительный фонд «Улыбка ребенка» при поддержке городского департамента образования. По замыслу организаторов в жаркий летний день все участники должны сразиться в «водной битве» - в том числе с помощью водяных пистолетов. Чтобы праздник прошел безопасно и комфортно, «РВК-Сахалин» предоставила две цистерны чистой артезианской воды.

Праздник был организован для детей, в том числе оказавшихся в сложной жизненной ситуации: оставшихся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.

«Нам было важно не просто организовать досуг, а вернуть детям ощущение безопасного детства: возможность свободно играть, проявлять любопытство и даже немного шалить, при этом делать это под присмотром взрослых, обеспечив ребятам полную безопасность", - рассказал президент благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Виталий Полянский.

«РВК-Сахалин» регулярно принимает участие в социально значимых мероприятиях. Так, традиционно на крещение Господне компания предоставляет по просьбе Южно-Сахалинской и Курильской Епархии цистерну чистой артезианской воды для обряда освящения. Также сотрудники компании регулярно принимают участие в волонтерских и экологических акциях, организовывают образовательные мероприятия для школьников и молодежи. В преддверии Нового года компания традиционно входит в число благотворителей в рамках акции «Городская елка добра».

«Водоканал — это не просто предприятие, а важнейшая часть городской жизни: от нашей работы напрямую зависит комфорт и безопасность людей. Мы не ограничиваемся оказанием услуг, а стараемся быть частью общегородской повестки и участвовать в социально значимых проектах. Наш главный принцип — работать для людей: он определяет и нашу производственную деятельность, и участие в жизни города», — отметил генеральный директор «РВК‑Сахалин» Алексей Смоленский.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 8,4 млн жителей в Армавире, Архангельске, Барнауле, Воронеже, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменской области, Южно-Сахалинске. В 2025 году в сеть было подано 732 млн кубометров воды. Компания эксплуатирует 26,2 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 34,5% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 16,2 тысячи человек.

С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.  Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2025 гг. на природоохранную деятельность направлено более 8 млрд рублей.

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