Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное управление Росгвардии проводит мероприятия по контролю оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю сотрудники ведомства проверили более 60 мест хранения оружия граждан и организаций. Нарушения выявили у владельцев гражданского оружия. В отношении них составили 4 протокола об административных правонарушениях, изъяли одно гладкоствольное ружье, три с нарезным стволом и 346 патронов. В Южно-Сахалинске изъята 1 единица огнестрельного оружия у владельца, подозреваемого в совершении умышленного преступления. Всего росгвардейцы изъяли 8 единиц огнестрельного оружия и 400 патронов. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности.

Добровольно сахалинцы сдали одну единицу оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 141 заявление от граждан и организаций, с учетом ранее поступивших рассмотрено – 185.

С началом осенней охоты напоминаем владельцам охотничьего оружия о необходимости соблюдения правил. Оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Транспортирование оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в упаковке производителя; при этом оружие должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов. Во время охоты ношение оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии). При ношении оружия необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешение на хранение и ношение оружия. При обращении с оружием соблюдайте правила безопасности.