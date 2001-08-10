Тихоокеанское
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09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю

Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное управление Росгвардии проводит мероприятия по контролю оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю сотрудники ведомства проверили более 60 мест хранения оружия граждан и организаций. Нарушения выявили у владельцев гражданского оружия. В отношении них составили 4 протокола об административных правонарушениях, изъяли одно гладкоствольное ружье, три с нарезным стволом и 346 патронов. В Южно-Сахалинске изъята 1 единица огнестрельного оружия у владельца, подозреваемого в совершении умышленного преступления. Всего росгвардейцы изъяли 8 единиц огнестрельного оружия и 400 патронов. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности.

Добровольно сахалинцы сдали одну единицу оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 141 заявление от граждан и организаций, с учетом ранее поступивших рассмотрено – 185.

С началом осенней охоты напоминаем владельцам охотничьего оружия о необходимости соблюдения правил. Оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Транспортирование оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в упаковке производителя; при этом оружие должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов. Во время охоты ношение оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии). При ношении оружия необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешение на хранение и ношение оружия. При обращении с оружием соблюдайте правила безопасности.

 

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