Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска продолжает расширять экскурсионные программы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска продолжает знакомить жителей и гостей города с его историей, культурой и современным искусством. Программы пешеходных, автобусных и смешанных экскурсий регулярно обновляются, а маршруты пополняются новыми тематическими направлениями.
Как рассказала заместитель директора учреждения Ирина Орлова, в этом году КТЦ запускает еще ряд проектов, среди которых автобусный маршрут «Город-сад», который познакомит участников со скверами и подходами к благоустройству Южно-Сахалинска, а также экскурсия по новым арт-пространствам областной столицы. Кроме этого, в ближайшее время центр анонсирует и новые пешие маршруты, посвященные выдающемуся сахалинскому хирургу, заслуженному врачу РСФСР Федору Анкудинову и известным мореплавателям-первооткрывателям островных земель.
Отметим, два раза в неделю у жителей и гостей города есть возможность бесплатно посетить автобусные экскурсии и открыть новые грани областной столицы, узнать о ней много интересных фактов.
Так, особой популярностью пользуется автобусная экскурсия «Город-галерея». Маршрут проходит по местам расположения муралов — масштабных картин на фасадах зданий, созданных в рамках арт-проекта «Взгляды». Коллекция уличного искусства постоянно пополняется.
Участники, побывавшие в путешествии по городским муралам, высоко оценивают профессионализм экскурсоводов и благодарят их за возможность узнать Южно-Сахалинск с новой стороны.
- Безумно интересно узнать, какие идеи вкладывали в свои работы авторы муралов. Это погружает в атмосферу и помогает понять скрытые смыслы. Очень здорово, - рассказывает жительница Корсакова Алена Севастьянова. — Теперь я задалась целью пройти этот маршрут еще раз самостоятельно, чтобы более детально рассмотреть все муралы, уже зная их историю.
Михаил Устинов, приехавший на Сахалин с острова Шикотан, отправился на экскурсию «Город-галерея» с семьей, чтобы набраться новых впечатлений и эмоций.
- Из Архангельска прилетели родители и сестра — все захотели увидеть эту красоту. Экскурсия замечательная и познавательная. Было интересно узнать через муралы много нового про Сахалин и Курильские острова, - подчеркивает Михаил Устинов.
На обзорные автобусные экскурсии и другие мероприятия, проводимые КТЦ, можно записаться по телефону 210-310 или через сайт sakhalin.tours. Там же размещена вся актуальная информация об экскурсиях и др.
Продвижение проектов по повышению привлекательности городской среды и созданию новых туристических маршрутов – одна из приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Эта работа ведется при поддержке правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:49 Сегодня В Южно-Сахалинске направлено в суд дело о краже средств с банковской карты через найденный телефон
09:00 Сегодня Сахалинская федерация страйкбола получила грант Фонда президентских грантов на развитие спорта
11:27 Сегодня В рамках мониторинга фитосанитарного состояния Сахалина выполнено 240 исследований
10:33 Сегодня В Южно-Сахалинске обработано более 100 гектаров земель от борщевика
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
15:16 24 Июля В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 18:03 Сегодня Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска продолжает расширять экскурсионные программы
- 17:44 Сегодня Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко держит подготовку региона к зиме на личном контроле
- 16:35 Сегодня Выставка новых поступлений начала работу в Сахалинской областной универсальной научно библиотеке
- 15:56 Сегодня ВТБ намерен войти в число первых банков, предложивших клиентам операции с криптоинструментами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?