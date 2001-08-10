Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска продолжает расширять экскурсионные программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска продолжает знакомить жителей и гостей города с его историей, культурой и современным искусством. Программы пешеходных, автобусных и смешанных экскурсий регулярно обновляются, а маршруты пополняются новыми тематическими направлениями.

Как рассказала заместитель директора учреждения Ирина Орлова, в этом году КТЦ запускает еще ряд проектов, среди которых автобусный маршрут «Город-сад», который познакомит участников со скверами и подходами к благоустройству Южно-Сахалинска, а также экскурсия по новым арт-пространствам областной столицы. Кроме этого, в ближайшее время центр анонсирует и новые пешие маршруты, посвященные выдающемуся сахалинскому хирургу, заслуженному врачу РСФСР Федору Анкудинову и известным мореплавателям-первооткрывателям островных земель.

Отметим, два раза в неделю у жителей и гостей города есть возможность бесплатно посетить автобусные экскурсии и открыть новые грани областной столицы, узнать о ней много интересных фактов.

Так, особой популярностью пользуется автобусная экскурсия «Город-галерея». Маршрут проходит по местам расположения муралов — масштабных картин на фасадах зданий, созданных в рамках арт-проекта «Взгляды». Коллекция уличного искусства постоянно пополняется.

Участники, побывавшие в путешествии по городским муралам, высоко оценивают профессионализм экскурсоводов и благодарят их за возможность узнать Южно-Сахалинск с новой стороны.

- Безумно интересно узнать, какие идеи вкладывали в свои работы авторы муралов. Это погружает в атмосферу и помогает понять скрытые смыслы. Очень здорово, - рассказывает жительница Корсакова Алена Севастьянова. — Теперь я задалась целью пройти этот маршрут еще раз самостоятельно, чтобы более детально рассмотреть все муралы, уже зная их историю.

Михаил Устинов, приехавший на Сахалин с острова Шикотан, отправился на экскурсию «Город-галерея» с семьей, чтобы набраться новых впечатлений и эмоций.

- Из Архангельска прилетели родители и сестра — все захотели увидеть эту красоту. Экскурсия замечательная и познавательная. Было интересно узнать через муралы много нового про Сахалин и Курильские острова, - подчеркивает Михаил Устинов.

На обзорные автобусные экскурсии и другие мероприятия, проводимые КТЦ, можно записаться по телефону 210-310 или через сайт sakhalin.tours. Там же размещена вся актуальная информация об экскурсиях и др.

Продвижение проектов по повышению привлекательности городской среды и созданию новых туристических маршрутов – одна из приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Эта работа ведется при поддержке правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.