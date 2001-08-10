В рамках мониторинга фитосанитарного состояния Сахалина выполнено 240 исследований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала текущего года по 27 июля в Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» («АПК НАЦРЫБА») поступило 395 образцов для проведения исследований в рамках мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Сахалинской области.
Это части растений, образцы почвы, насекомые, отобранные государственными инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Больше всего образцов поступило для проведения энтомологических (107 образцов) и фитогельминтологических (171 образец) исследований.
Сотрудниками филиала уже завершены работы по 240 образцам, по ним выполнено 240 исследований. Полученные данные направлены в территориальное управление Россельхознадзора.
Всего в 2026 году Сахалинским филиалом в рамках фитомониторинга запланировано проведение 1,1 тыс. исследований.
Отметим, в ходе проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Сахалинской области территориальным управлением Россельхознадзора запланированы обследования на 669,3 тыс. га территории региона, включая лесной фонд, теплицы, плодоовощные посадки в открытом грунте.
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