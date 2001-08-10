Тихоокеанское
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12:06, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Задержан один из участников жестокого убийства в Холмске в 2001 году

Задержан один из участников жестокого убийства в Холмске в 2001 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмской городской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений).

По версии следствия,  в августе 2001 года в ночное время в районе одного из домов по ул. Советской г. Холмска обвиняемый и неустановленное лицо,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей неприязни, используя малозначительный повод, стали наносить удары кулаками по лицу потерпевшего, который попытался скрыться от нападавших.

Однако злоумышленники догнали его, повалили на землю и нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу. Смерть наступила на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы. С целью сокрытия следов преступления труп был перемещен  в одно из заброшенных зданий.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, а предварительное следствие приостановлено, поскольку личность обвиняемого не была установлена.

При эффективном надзорном сопровождении прокуратуры благодаря планомерной работе оперативного подразделения уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области и следователей СУ СК России по Сахалинской области следственным органом собраны необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к убийству.

Уголовное дело в отношении  второго соучастника выделено в отдельное производство.

За совершение преступления, предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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