Тихоокеанское
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Сахалинская федерация страйкбола получила грант Фонда президентских грантов на развитие спорта

Сахалинская федерация страйкбола получила грант Фонда президентских грантов на развитие спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская федерация страйкбола стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Страйкбол – спорт патриотов». Эта инициатива нацелена на создание условий для развития спортивного страйкбола как в городе Аниве, так и по всей Сахалинской области.

- Занятия по страйкболу в Южно-Сахалинске мы начали проводить с 2023 года. Недавно к нам поступил запрос на организацию регулярных тренировок в Анивском районе. Ранее в муниципалитете проводились отдельные занятия для всех желающих, однако оборудование приходилось каждый раз перевозить из областного центра. В Аниве уже сформировался постоянный коллектив, который готов заниматься регулярно. Сейчас мы с нетерпением ждём начала реализации проекта, — рассказал руководитель сахалинской федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий.

Благодаря гранту Президента РФ Владимира Путина на базе анивской средней общеобразовательной школы №1 им. Д.Ю. Плотникова появится современный тренировочная площадка. Зал будет оборудован всем необходимым для занятий страйкболом - защитой стен, быстровозводимыми передвижными укрытиями, экипировкой и приводами (страйкбольные автоматы). Всё это позволит всем желающим в возрасте от 14 до 35 лет бесплатно заниматься страйкболом два раза в неделю.

- Без поддержки Фонда президентских грантов развитие спортивного страйкбола в Аниве было бы невозможным. Мы вкладываем много сил, времени и человеческих ресурсов, сотрудничаем с партнёрами, которые помогают нам в организации тренировок и соревнований. Но без финансовой поддержки реализовать всё задуманное очень сложно, — отметил Дмитрий Ставицкий.

Уже третий год мастерство владения страйкбольным оружием оттачивает сахалинец Даниил Пелин.

- Изначально я выбрал тактическое, лесное направление страйкбола, но когда узнал, что есть спортивное, перешёл сразу туда. Этот вид спорта мне интересен с точки зрения военно-тактической игры. С каждой тренировкой или турниром становлюсь сильнее, ведь важную роль играют навыки. Я часто тренируюсь против чемпионов Дальнего Востока, которые уже имеют разряды. Это важно, ведь соперничество против сильных стрелков и даёт развитие, - подчеркнул Даниил.

Набор в секцию планируется с сентября этого года. Также в первый осенний месяц Сахалин ожидает ещё одно важное событие — второй подряд чемпионат России по страйкболу вновь пройдет в островном регионе 12 и 13 сентября.

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