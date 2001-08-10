Сахалинская федерация страйкбола получила грант Фонда президентских грантов на развитие спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская федерация страйкбола стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Страйкбол – спорт патриотов». Эта инициатива нацелена на создание условий для развития спортивного страйкбола как в городе Аниве, так и по всей Сахалинской области.
- Занятия по страйкболу в Южно-Сахалинске мы начали проводить с 2023 года. Недавно к нам поступил запрос на организацию регулярных тренировок в Анивском районе. Ранее в муниципалитете проводились отдельные занятия для всех желающих, однако оборудование приходилось каждый раз перевозить из областного центра. В Аниве уже сформировался постоянный коллектив, который готов заниматься регулярно. Сейчас мы с нетерпением ждём начала реализации проекта, — рассказал руководитель сахалинской федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий.
Благодаря гранту Президента РФ Владимира Путина на базе анивской средней общеобразовательной школы №1 им. Д.Ю. Плотникова появится современный тренировочная площадка. Зал будет оборудован всем необходимым для занятий страйкболом - защитой стен, быстровозводимыми передвижными укрытиями, экипировкой и приводами (страйкбольные автоматы). Всё это позволит всем желающим в возрасте от 14 до 35 лет бесплатно заниматься страйкболом два раза в неделю.
- Без поддержки Фонда президентских грантов развитие спортивного страйкбола в Аниве было бы невозможным. Мы вкладываем много сил, времени и человеческих ресурсов, сотрудничаем с партнёрами, которые помогают нам в организации тренировок и соревнований. Но без финансовой поддержки реализовать всё задуманное очень сложно, — отметил Дмитрий Ставицкий.
Уже третий год мастерство владения страйкбольным оружием оттачивает сахалинец Даниил Пелин.
- Изначально я выбрал тактическое, лесное направление страйкбола, но когда узнал, что есть спортивное, перешёл сразу туда. Этот вид спорта мне интересен с точки зрения военно-тактической игры. С каждой тренировкой или турниром становлюсь сильнее, ведь важную роль играют навыки. Я часто тренируюсь против чемпионов Дальнего Востока, которые уже имеют разряды. Это важно, ведь соперничество против сильных стрелков и даёт развитие, - подчеркнул Даниил.
Набор в секцию планируется с сентября этого года. Также в первый осенний месяц Сахалин ожидает ещё одно важное событие — второй подряд чемпионат России по страйкболу вновь пройдет в островном регионе 12 и 13 сентября.
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