В Южно-Сахалинске обработано более 100 гектаров земель от борщевика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на регулярной основе проводится комплекс мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского. Чтобы остановить распространение опасного растения, применяется комбинированный подход: сорняк не только скашивают, но и обрабатывают специальными химическими составами.
На сегодняшний день подрядные организации привели в порядок около 80% территорий, включенных в план работ. Это более 100 гектаров муниципальных и неразграниченных земель.
- Мы держим ситуацию на постоянном контроле и внимательно следим за обращениями горожан. Все работы проводятся строго по графику и с соблюдением необходимых регламентов, чтобы обеспечить безопасность жителей и максимально эффективно очистить участки от сорняка, - отметила и.о. начальника управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска Евгения Таранникова.
Сейчас основные силы подрядчика сосредоточены в селах Дальнее и Березняки, а также в Луговом и Ново-Александровске. Проводятся работы и в районе Новой Деревни: там уже обработано более 40 гектаров из запланированных 48.
Отметим, владельцы частных участков и придомовых территорий обязаны самостоятельно уничтожать опасный сорняк. За неисполнение требования предусмотрены штрафные санкции: 4000 рублей для граждан, 20000 рублей для должностных лиц и 70000 рублей для организаций.
Работы по ликвидации сорняка продлятся до конца сентября. Жители областного центра могут сообщить об участках, заросших борщевиком, по телефону 300-726 (доб. 16) или оставить обращение на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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