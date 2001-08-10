Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко держит подготовку региона к зиме на личном контроле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодняшний момент выполнено 53% от общего объема запланированных мероприятий по областной программе подготовки объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду. Из 64 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подлежащих замене, уже обновлено 37 км.
— Качественная подготовка инженерной инфраструктуры к зиме напрямую влияет на уровень жизни и комфорт людей. Наш приоритет — минимизировать риски сбоев и обеспечить бесперебойную подачу тепла в каждый жилой дом и социальный объект. Совместно с муниципалитетами мы обновляем оборудование, меняем изношенные сети и проводим диагностику всех узлов, чтобы системы теплоснабжения работали надёжно и слаженно, — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Роман Плотников.
В Невельске продолжается замена 400 метров трубопровода на ключевом участке теплотрассы по улице Советской — от дома № 19а до дома № 27а. Подрядчик уже приступил к земляным работам и демонтажу старого трубопровода. Обновление этого участка снизит риск аварийных отключений зимой и обеспечит стабильное теплоснабжение потребителей.
Параллельно ведутся работы и в селе Горнозаводск: там начался ремонт дымовой трубы модульной котельной. Своевременное обновление конструкций гарантирует соблюдение экологических требований и бесперебойную работу оборудования в периоды пиковых нагрузок.
Особое внимание уделяется обслуживанию котельного хозяйства. На котельной №10 специалисты МУП «Невельские коммунальные сети» уже провели комплексный ремонт: отремонтировали дымосос с очисткой от накипи и антикоррозийной окраской, обновили вентиляторы с заменой подшипников, восстановили сетевые насосы, включая замену подшипников и сальников. Также выполнена диагностика подпиточных насосов и насосов рециркуляции для оценки их остаточного ресурса, а в тракте подачи топлива частично заменены подшипники на валиках и барабанах.
В планах специалистов коммунального предприятия — ремонт тракта золоудаления, продувка конвективной группы и внутритопочного пространства котлов, а также ремонт баков-аккумуляторов с промывкой, зачисткой и окраской внутренних поверхностей.
Все работы по областной программе планируется завершить до 1 октября 2026 года в соответствии с утверждённым графиком.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко держит подготовку региона к зиме на личном контроле. Одновременно с модернизацией инфраструктуры идёт снабжение твёрдым топливом жителей частных домов, отапливаемых углём.
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