Выставка новых поступлений начала работу в Сахалинской областной универсальной научно библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабная выставка новых поступлений «Открой книгу — сделай своё открытие» начала работу в Сахалинской областной универсальной научно библиотеке им. Н.А. Тарасова 29 июля. Экспозиция представляет читателям более 60 книг по девяти различным направлениям знаний.
Выставка охватывает широкий спектр дисциплин: технику, естественные науки, историю, сельское хозяйство, экономику, право, педагогику, физкультуру и спорт, психологию. Такой межотраслевой формат позволяет каждому посетителю — от студента и специалиста до любознательного читателя — найти издание по интересующей теме.
Среди новинок, представленных на выставке, особое внимание привлекают несколько ярких изданий 2025 года:
Для собаководов и будущих владельцев питомцев — книга В. А. Евтуховича «Содержание собаки в городе. Уход, воспитание и дрессировка». В издании собраны практические рекомендации от заводчиков, кинологов и опытных владельцев по содержанию, кормлению и воспитанию четвероногого друга в условиях городской квартиры.
Для IT-специалистов и начинающих программистов — руководство Юбера Боссо «JavaScript. Только самое нужное». Краткое и ёмкое пособие содержит ключевую информацию для быстрого освоения одного из самых востребованных языков программирования. Книга будет полезна как новичкам, так и опытным разработчикам, желающим систематизировать свои знания.
Для интересующихся психологией выставка предлагает два издания, посвящённых логотерапии — методу, созданному австрийским психиатром Виктором Франклом и направленному на поиск смысла жизни: В. Франкл «Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ» — главный научный труд основателя метода, впервые написанный ещё перед его депортацией в концлагерь. В книге раскрывается роль экзистенциального анализа в лечении душевных расстройств — от неврозов до шизофренических психозов.
Е. Е. Вакнин «Духовная личность в логотерапии Виктора Франкля» — учебник для вузов, отражающий уникальный взгляд Русской школы логотерапии. Издание раскрывает концепции духовности, любви и совести через призму десяти тезисов о Духовной личности.
Все представленные книги после экспонирования можно взять для самостоятельного ознакомления на дом.
Выставка расположена в фойе зала отраслевой литературы (3-й этаж) и будет работать до 14 августа 2026 года в фойе зала отраслевой литературы (3-й этаж).
Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-27.
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