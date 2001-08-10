Чиновники из Южно-Сахалинска едут на встречу с управдомами вашего района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встречи в рамках проекта «Управдом» во втором полугодии запланированы в семи районах Сахалинской области: Макаровском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Охинском, Томаринском, Углегорском и Анивском. График выездных мероприятий обсудили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Ближайший выезд состоится в сентябре — в Макаровский район.

— Выезжая комплексной бригадой специалистов министерства, государственной жилинспекции, Фонда капремонта и Управления по обращению с отходами, мы закрываем широкий спектр вопросов, волнующих управдомов. В центре внимания — сезонное содержание дворов и живой диалог с теми, кто ежедневно отвечает за порядок в домах. Мы держим руку на пульсе: стандарты должны соблюдаться, а управдомы — четко понимать, как решать возникшие вопросы, — отметила директор департамента жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Оксана Галашина.

В программу каждого выезда входят мониторинг соблюдения стандартов благоустройства дворовых территорий, осмотр состояния подъездов и подвальных помещений, а также семинар-совещание с управдомами. На таких встречах специалисты рассказывают об актуальных изменениях в законодательстве, разъясняют сложные вопросы сферы ЖКХ и знакомят собственников с полезными цифровыми сервисами, включая приложение «Госуслуги Дом».

С начала 2026 года выездные встречи уже состоялись в восьми муниципальных образованиях: Корсаковском, Невельском, Долинском, Холмском, Поронайском, Тымовском, Ногликском округах и в городском округе «Город Южно-Сахалинск».

Напомним, проект «Управдом» реализуется в островном регионе ежегодно с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Выезды проводятся с участием специалистов профильных ведомств, а также руководителя регионального Исполкома Народного фронта, координатора партийного проекта «Старшие по домам» Алены Силачёвой и депутата областной Думы, координатора федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» Артема Круглика. Встречи ориентированы на старших по домам и председателей многоквартирных домов — именно они находятся на передовой диалога с жителями и управляющими компаниями.