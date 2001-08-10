Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство шести объектов. Их выбрали жители в ходе Всероссийского голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», ставшей по решению Президента России Владимира Путина частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в основе которого лежит партийный проект Единой России «Городская среда».

В числе выполненных объектов — скейт-парк и набережная на реке Излучная в Долинске, ярмарочная площадь в Новотроицком, мемориал в честь погибших участников специальной военной операции в Смирных, набережная и площадь Ленина в Невельске.

- Благоустройство — это не просто строительство дорожек и установка скамеек. В первую очередь мы создаем среду, в которой людям комфортно жить, работать, растить детей и отдыхать. Каждый новый парк или сквер — это ответ на запросы жителей и наш вклад в повышение качества жизни на Сахалине. Мы стараемся, чтобы общественные пространства были современными, безопасными и доступными для всех поколений, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Благоустройство продолжается на других объектах. Активно ведутся работы по созданию двух крупных территорий в Макарове - второго этапа «Аллеи «Северный ветер» и объекта «Горки». В перспективе эти пространства составят единый прогулочный кластер.

Проект Аллеи «Северный ветер» (ул. Хабаровская) стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году. Главная задача - реализовать концепцию «15-минутного города» и превратить пешеходную зону в центр притяжения. Основной упор сделан на преображение «Малой площади» и прилегающих участков.

Подрядчик уже демонтировал старое покрытие и коммуникации. В планах — устройство новых пешеходных дорожек с тактильной плиткой, установка системы видеонаблюдения, современных игровых комплексов, пергол и стелы, а также комплексное озеленение. Ключевым элементом станет многофункциональная крытая площадь, где предполагается в перспективе появления детского кафе и новых торговых объектов. Эти объекты появятся на месте снесенного дома по ул. Хабаровской, 25. Кроме того, для любителей активного образа жизни здесь обустроят однополосную дорожку для средств индивидуальной мобильности (СИМ), которая свяжет различные районы города.

Параллельно идет благоустройство третьей очереди сквера адмирала Макарова — территории «Горки». Этот проект стал победителем рейтингового голосования в 2025 году. На склоне появятся горки и лестницы, доступные для использования летом и зимой, - рассказал вице-мэр администрации Макаровского района Виталий Табаев.

- Выбор этих территорий для одновременной реализации не случаен. Аллея «Северный ветер» задумана как пешеходная связь между крупными общественными пространствами города, где уже есть комплексные игровые площадки. Она соединит их в единый прогулочный маршрут. «Горки» находятся в пешей доступности и примыкают к аллее, поэтому их синхронное благоустройство создает большой кластер для отдыха.

- Я родилась, живу и работаю в Макарове более 30 лет. Здесь растут мои дети. И преображение Макарова происходит на наших глазах. С детства помню, как здесь был пустырь, болотистая местность. Даже не могла представить, что на этом месте может появиться веревочный парк, - подчеркнула жительница города Наталья Кокшенова.

Всего же в этом году на Сахалине и Курилах реализуются 28 проектов-победителей федерального голосования, а также ведутся работы на 8 территориях, проекты которых победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. С 2019 года, с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.