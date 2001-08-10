Тихоокеанское
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15:54, | Новости культуры Сахалина и Курил

В главной островной библиотеке прошло очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ»

В главной островной библиотеке прошло очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное заседание популярного книжного клуба главной островной библиотеке «Чтение без границ» прошло 29 июля. Темой вечера стало глубокое литературное исследование современного писателя и филолога Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной».

Встреча была выстроена вокруг уникальной концепции «двух реальностей». Участники клуба параллельно анализировали бессмертный роман Льва Толстого и документальное расследование Павла Басинского. Такой междисциплинарный формат позволил читателям сопоставить вымышленные образы классической литературы с реальными историческими прототипами, чьи судьбы автор воссоздал с архивной точностью.

Особым событием вечера стало эксклюзивное видеообращение Павла Басинского, записанное специально для сахалинской аудитории. Писатель поблагодарил островных читателей за внимание к его творчеству и поделился профессиональным наблюдением: при многократном возвращении к тексту «Анны Карениной» роман каждый раз открывается с новой стороны, раскрывая ранее незамеченные смысловые слои.

Участники клуба искали ответы на неочевидные вопросы: может ли поезд считаться полноценным и самостоятельным героем романа, какой скрытый символический смысл таит в себе красный мешочек героини, и каким мог бы быть альтернативный, не трагический финал этой истории.

Для читателей, желающих продолжить погружение в творчество Льва Толстого через призму современных исследований, библиотека рекомендует другие работы Павла Басинского, представленные в фонде СахОУНБ: «Лев Толстой: бегство из рая» и «Подлинная история Константина Левина». Книги доступны для выдачи на

Следующая встреча клуба состоится 26 августа в 18:00 в молодежном центре «Универсалка» (2-й этаж). Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-02. 

 

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