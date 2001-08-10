Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивное занятие «Игры, что сплетают народы: нити одной земли» прошло в главной островной библиотеке 27 июля. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Библиотека на открытом воздухе», было приурочено к Международному дню дружбы и собрало воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска в возрасте от 10 до 14 лет.

В течение дня было проведено два сеанса занятия (в 11:00 и 14:30), в ходе которых участники погрузились в культурное многообразие России. Ребята не только узнали историю праздника, но и на практике освоили традиционные игры разных народов. В программу вошли белорусская народная игра «Иванка и лебеди», корейские «Джегичаги» (подбрасывание воланчика) и «Тухо» (метание стрел в цель), а также нивхская игра на развитие ловкости «Кома кыс-кыс».

Формат мероприятия позволил детям проявить высокую вовлеченность и командный дух. Участники с азартом соревновались в меткости и координации, наглядно убедившись в том, что игровые традиции, несмотря на географическую и культурную удаленность народов, имеют много точек соприкосновения и способны эффективно объединять людей.

«Подобные интерактивные форматы демонстрируют, что культура и традиции – это не просто страницы в учебниках, а практический опыт, который можно прочувствовать через игру. Такие встречи закладывают фундамент взаимного уважения и пробуждают искренний интерес к наследию народов, проживающих на нашей земле», – отметили организаторы мероприятия.