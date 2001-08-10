На Сахалине пройдёт семейный фестиваль «Яблочный Спас – всем чудес припас»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Культурно-просветительский фестиваль пройдёт в главной островной библиотеке 19 августа с 16:00 до 19:00. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» в русле задач национального проекта «Семья», приурочено к празднику Преображения Господня. Его главная цель — сохранение народных традиций, бережное отношение к истории своего рода и укрепление традиционных российских семейных ценностей.

Почетным гостем праздника станет председатель Сахалинского регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» Майя Кириллова. Представители организации выступят соорганизаторами ряда мастер-классов, где гости смогут испечь традиционное яблочное печенье и освоить азы каллиграфии в занятии «Яблочные узоры». Также в мероприятии примет участие Алевтина Котляр, участник всероссийского проекта «Гений места»: она проведет для посетителей авторскую интеллектуальную игру «Литературиум», где через визуальные коллажи можно будет проверить свои знания о героях и сюжетах русской классики.

Праздничная программа предлагает насыщенное и гармоничное пространство для гостей всех возрастов. На творческих площадках можно будет своими руками создать миниатюрные книги, сплести уникальные закладки или собрать бумажных «Кошек-матрешек» в технике оригами. Для любителей активных состязаний и викторин подготовлены семейная игра «Связь поколений», спортивная потеха «Сила в яблоках» с эстафетами и викторина «Круг времён: живое слово предков». Каждое из этих событий ненавязчиво напоминает гостям о незыблемости семейных ценностей и важности тесного общения детей и родителей.

Особое внимание уделено книжной культуре: на выставке «Книга в доме: страницы семейного очага» будут представлены тематические новинки, а Региональный центр Президентской библиотеки предложит пройти интерактивный лингвистический тест «Моя речь – моё зеркало».

Проведение подобных фестивалей, объединяющих представителей разных поколений, полностью отвечает миссии национального проекта «Семья» по созданию комфортной среды для гармоничного развития и всесторонней поддержки семей.

Дополнит атмосферу праздника ярмарка «Ремесленный ряд», где свои работы представят мастера Ремесленной палаты Сахалинской области.

Завершится фестиваль яркой концертной программой, наполненной музыкой и хореографией.

Ознакомиться с Программой можно здесь.

Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-21.