Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять учатсие в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей областного центра приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». Он направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики, а также на поддержку любителей активного отдыха.

Прием заявок на четвертый сезон проекта продлится до 15 января 2027 года. Участникам необходимо снять короткометражный фильм продолжительностью не более 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и направить его через сайт https://путешественникдв.рф.

Отметим, что видеоролик должен содержать голосовое сопровождение и присутствие участника в кадре, иметь титры с обязательным указанием его наименования и названия туристической местности.

Так, участники могут проявить себя в нескольких номинациях:

пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе и другие);

водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг и другие);

зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг и другие);

арктическое путешествие;

тропы Победы (путешествие по историческим и памятным местам, связанным с воинской славой России);

Победители в номинациях получат по 1 млн рублей, занявшие вторые и третьи места - по 300 и 200 тысяч рублей. Заявить для участия можно не более одного путешествия по каждой из номинаций.

По оценке жюри среди всех заявок будет определен обладатель Гран-при конкурса, он получит 3 миллиона рублей.

С более подробной информацией о порядке и условиях проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.