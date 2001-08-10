Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять учатсие в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей областного центра приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». Он направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики, а также на поддержку любителей активного отдыха.
Прием заявок на четвертый сезон проекта продлится до 15 января 2027 года. Участникам необходимо снять короткометражный фильм продолжительностью не более 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и направить его через сайт https://путешественникдв.рф.
Отметим, что видеоролик должен содержать голосовое сопровождение и присутствие участника в кадре, иметь титры с обязательным указанием его наименования и названия туристической местности.
Так, участники могут проявить себя в нескольких номинациях:
- пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе и другие);
- водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг и другие);
- зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг и другие);
- арктическое путешествие;
- тропы Победы (путешествие по историческим и памятным местам, связанным с воинской славой России);
Победители в номинациях получат по 1 млн рублей, занявшие вторые и третьи места - по 300 и 200 тысяч рублей. Заявить для участия можно не более одного путешествия по каждой из номинаций.
По оценке жюри среди всех заявок будет определен обладатель Гран-при конкурса, он получит 3 миллиона рублей.
С более подробной информацией о порядке и условиях проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.
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