261 человек с ОВЗ трудоустроен на Сахалине с начала 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Кадровые центры Сахалинской области с начала 2026 года обратились 442 жителя с инвалидностью. Работу нашел 261 человек — почти 60% от числа обратившихся.
Сахалинцы и курильчане трудоустроились обработчиками справочного и информационного материала, делопроизводителями, операторами копировальных и множительных машин, сборщиками сувенирной продукции, уборщиками, сторожами, рабочими по благоустройству, охранниками, монтажниками электрооборудования летательных аппаратов и дворниками.
«Для человека с инвалидностью важно не просто найти вакансию, а выбрать подходящий формат занятости. Для одних это работа по найму, для других — обучение или собственное дело. В этом году девять жителей с инвалидностью открыли самозанятость. Это тоже сильный результат: у человека появляется доход и возможность работать в удобном для себя режиме», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Карьерные консультанты помогают подобрать вакансии, пройти профориентацию, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Специалисты учитывают опыт, рекомендации по условиям труда и пожелания человека.
Еще одно направление поддержки — бесплатное обучение. С начала года на него направили 17 человек. Часть островитян учится, в том числе по нацпроекту «Кадры», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
Обучение уже завершили 13 человек, из них шестеро трудоустроились. Среди популярных направлений — охранник, электромонтер, электрогазосварщик, водитель погрузчика, делопроизводитель, оператор котельной, программист, судоводитель маломерных судов и специалист по кадрам.
Жители региона с ОВЗ, которые ищут работу, хотят пройти обучение или попробовать другой формат занятости, могут обратиться в ближайший Кадровый центр. Здесь помогут выбрать подходящий путь к работе.
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