Марафон «Земля спорта» пройдёт на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областное министерство сельского хозяйства и торговли совместно с министерством спорта Сахалинской области приглашают всех неравнодушных к спорту, всех, кто верит в силу активного образа жизни, на региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта»!

8 августа 2026 года, в 10:30 ч., городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина распахнёт свои двери для зрителей, болельщиков и участников. Площадки «Картодром» и «Сахалинское лето» станут эпицентром спортивного азарта и ярких эмоций. Здесь развернутся захватывающие состязания по силовому экстриму, испытания по сдаче нормативов ГТО и зажигательные семейные эстафеты.

«Земля спорта» – это не просто марафон, это настоящий праздник силы, ловкости и единства. Это пространство, где каждый найдёт дисциплину по душе: будь то командные соревнования, проверка своих возможностей по стандартам ГТО или демонстрация невероятной силы в силовом экстриме.

– Марафон «Земля спорта» проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и проекта «Российское село». Ключевым условием участия выступает не профессиональный уровень спортивной подготовки, а искреннее стремление к активному образу жизни и готовность получить заряд позитивной энергии. Мероприятие носит инклюзивный характер и объединяет широкий круг граждан: юных энтузиастов и опытных спортсменов, жителей малых городов и сельских территорий, представителей старшего поколения. Проект наглядно демонстрирует, что возраст и уровень физической подготовки не являются определяющими факторами – главным остаётся стремление к ведению здорового образа жизни и радость от коллективных достижений, – отметила Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта «Российское село».

А для тех, кто готов покорять новые вершины, открывается особая перспектива: лучшие участники регионального этапа выйдут на всероссийскую арену. Финал марафона соберёт самых упорных и целеустремлённых – тех, кто готов показать максимум и вписать своё имя в историю большого спорта.

Не упустите свой шанс стать частью этого грандиозного события! Подать заявку можно по ссылке: https://xn----8sbnhvfqhkho4m.xn--p1ai/.