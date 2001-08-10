Марафон «Земля спорта» пройдёт на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областное министерство сельского хозяйства и торговли совместно с министерством спорта Сахалинской области приглашают всех неравнодушных к спорту, всех, кто верит в силу активного образа жизни, на региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта»!
8 августа 2026 года, в 10:30 ч., городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина распахнёт свои двери для зрителей, болельщиков и участников. Площадки «Картодром» и «Сахалинское лето» станут эпицентром спортивного азарта и ярких эмоций. Здесь развернутся захватывающие состязания по силовому экстриму, испытания по сдаче нормативов ГТО и зажигательные семейные эстафеты.
«Земля спорта» – это не просто марафон, это настоящий праздник силы, ловкости и единства. Это пространство, где каждый найдёт дисциплину по душе: будь то командные соревнования, проверка своих возможностей по стандартам ГТО или демонстрация невероятной силы в силовом экстриме.
– Марафон «Земля спорта» проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и проекта «Российское село». Ключевым условием участия выступает не профессиональный уровень спортивной подготовки, а искреннее стремление к активному образу жизни и готовность получить заряд позитивной энергии. Мероприятие носит инклюзивный характер и объединяет широкий круг граждан: юных энтузиастов и опытных спортсменов, жителей малых городов и сельских территорий, представителей старшего поколения. Проект наглядно демонстрирует, что возраст и уровень физической подготовки не являются определяющими факторами – главным остаётся стремление к ведению здорового образа жизни и радость от коллективных достижений, – отметила Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта «Российское село».
А для тех, кто готов покорять новые вершины, открывается особая перспектива: лучшие участники регионального этапа выйдут на всероссийскую арену. Финал марафона соберёт самых упорных и целеустремлённых – тех, кто готов показать максимум и вписать своё имя в историю большого спорта.
Не упустите свой шанс стать частью этого грандиозного события! Подать заявку можно по ссылке: https://xn----8sbnhvfqhkho4m.xn--p1ai/.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:09 21 Июля Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:49 Вчера Марафон «Земля спорта» пройдёт на Сахалине
- 17:24 Вчера Интерактивное занятие «Игры, что сплетают народы: нити одной земли» прошло в главной островной библиотеке
- 16:58 Вчера На Сахалине пройдёт семейный фестиваль «Яблочный Спас – всем чудес припас»
- 16:07 Вчера 261 человек с ОВЗ трудоустроен на Сахалине с начала 2026 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?