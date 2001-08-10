Верность профессии и здоровью поколений: история врача Людмилы Добробабиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактика заболеваний и охрана здоровья граждан — приоритетные направления здравоохранения, которые реализуются в областном центре в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. За этими важными задачами стоят люди, которые десятилетиями хранят верность своему призванию. Одна из них — Людмила Дмитриевна Добробабина, врач с полувековым стажем, чей профессиональный путь является примером истинного служения медицине.

Людмила Дмитриевна трудится в Сахалинском областном кожно-венерологическом диспансере, возглавляя кабинет медицинской профилактики. Ее история в профессии началась в 1976 году, когда выпускница Благовещенского государственного медицинского института по распределению приехала на Сахалин.

Первые три года она преподавала в местном медицинском училище, затем окончила ординатуру в Ленинградском педиатрическом институте по специальности «Детские инфекции» и вернулась на остров, чтобы посвятить себя лечению самых маленьких пациентов. На посту областного внештатного инфекциониста Людмила Добробабина работала с детьми первого года жизни. Позднее она заняла должность начальника медицинской части, объездив за годы практики все районы области.

— Самых тяжёлых по состоянию детей я забирала к себе в отделение. Мы тесно работали в связке с хирургами, поскольку специфика инфекционных заболеваний часто требует оперативного вмешательства, — вспоминает Людмила Добробабина.

В начале 90-х годов, после участия во Всероссийском съезде инфекционистов в Ташкенте, Людмила Добробабина столкнулась с новым профессиональным вызовом — первыми случаями ВИЧ-инфекции в регионе. Она стала одним из первых врачей на Сахалине, кто не побоялся взять на себя лечение пациентов с этим малоизвестным тогда диагнозом.

— Мы были первопроходцами. Приходилось не только лечить, но и бороться со страхами людей, формировать правильное отношение к заболеванию, — поделилась Людмила Добробабина.

Последние 20 лет врач возглавляет кабинет медицинской профилактики. За это время она создала уникальную базу информационных материалов, которые помогают тысячам сахалинцев следить за своим здоровьем.

— Людмила Дмитриевна для нас по-настоящему родной человек, к которому всегда можно прийти за профессиональным советом или душевной поддержкой, — отметила врач-методист кабинета медицинской профилактики Сахалинского областного кожно-венерологического диспансера Людмила Разваляева.

Сегодня Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер продолжает развиваться, создавая комфортные условия как для врачей, так и для пациентов. В учреждении регулярно обновляют внутренние пространства: капитальный ремонт центрального холла и установка современной информационной стойки стали очередным шагом к повышению доступности и качества медицинской помощи в Южно-Сахалинске.

История Людмилы Добробабиной — это пример того, как личный вклад одного человека становится фундаментом для здоровья целого поколения островитян.