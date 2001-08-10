Открытие двух выставок в честь Дня коренных народов состоится в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие двух масштабных выставок в рамках фестиваля «Земля легенд, земля традиций», приуроченного к Международному дню коренных народов мира (9 августа), состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им. Н.А. Тарасова 8 августа. Начало в 10:00.
Программа начнётся с презентации книжно-иллюстративной выставки-портрета «Герои Севера». Экспозиция рассказывает о выдающихся личностях, чьи жизни неразрывно связаны с сохранением культурного наследия малочисленных народов Сахалина. Центральное место отведено материалам о представителях нивхского народа: первом докторе наук из коренных малочисленных народов Севера в системе РАН, этнографе Чунере Таксами; первом кандидате филологических наук из нивхов, создателе нивхского букваря Галине Отаиной; первом нивхском художнике Сергее Гурке; исследователе культуры народов Севера Галине Лок и мастерице декоративно-прикладного творчества Наталье Ворбон.
Помимо книг, посетители увидят уникальные предметы из коллекций Областного центра народного творчества, Этнокультурного центра «Люди Ых Мифа» («Люди Сахалина»), а также авторские работы из частных собраний Вероники Осиповой и Ольги Садиновой.
Почётными гостями церемонии станут председатель координационного совета РОД «Союз коренных народов Сахалина» Светлана Санги, заместитель председателя Совета представителей малочисленных народов при администрации г. Южно-Сахалинска Антонина Начёткина и руководитель Этнокультурного центра «Люди Ых Мифа» Елена Ниткук. Исполнение нивхских народных мелодий на варгане в её исполнении станет музыкальным подарком участникам мероприятия.
После знакомства с первой экспозицией гостей пригласят в зал каталогов на открытие выставки редких изданий «Этнографическое наследие Сахалина». Она посвящена научному подвигу выдающихся исследователей и приурочена к их знаковым юбилеям: 165-летию со дня рождения Льва Штернберга, 160-летию Бронислава Пилсудского и 120-летию видного этнографа и лингвиста, доктора филологических наук Ерухима Крейновича.
Обе экспозиции выстраивают диалог между прошлым и настоящим, показывая культуру народов Сахалина через личные судьбы её хранителей и через призму фундаментальных научных исследований.
Мероприятия в СахОУНБ являются частью большого регионального фестиваля. В этот же день в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут форум коренных малочисленных народов Севера, посвящённый 95-летию Чунера Таксами, и выставка «Исследователи языков и культур коренных народов Сахалина», а в Невельском историко-краеведческом музее состоится круглый стол «Моя культура – моя наука: этнограф изнутри культуры».
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