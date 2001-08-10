Сахалинцев приглашают на очередную волонтерскую акцию по очистке берегов реки Еланька
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами приглашает всех желающих присоединиться к масштабной экологической инициативе 15 августа 2026г. На реке Еланька состоится очередной этап Всероссийской акции «Вода России», направленной на сохранение уникальных водных экосистем островного региона.
Сбор волонтеров, представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан начнется в 10:30 в районе моста за жилым массивом Аралия (GPS-координаты точки сбора: 46.924106°, 142.762733°). Планируемое завершение работ — 13:00.
Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом. Просьба взять с собой многоразовую тару для напитков, чтобы минимизировать образование пластиковых отходов.
О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до 11 августа по телефону +7 (4242) 55-62-37 (Сергеенко Елена Наильевна).
Отметим, что Акция проводится в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», созданного по решению президента России Владимира Путина.
Подобные мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора проводятся ежегодно с апреля по октябрь, и каждый из жителей Сахалинской области может внести свой вклад в сохранение нашей природы.
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