Сахалинцев приглашают на очередную волонтерскую акцию по очистке берегов реки Еланька

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами приглашает всех желающих присоединиться к масштабной экологической инициативе 15 августа 2026г . На реке Еланька состоится очередной этап Всероссийской акции «Вода России», направленной на сохранение уникальных водных экосистем островного региона.

Сбор волонтеров, представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан начнется в 10:30 в районе моста за жилым массивом Аралия (GPS-координаты точки сбора: 46.924106°, 142.762733°). Планируемое завершение работ — 13:00.

Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом. Просьба взять с собой многоразовую тару для напитков, чтобы минимизировать образование пластиковых отходов.

О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до 11 августа по телефону +7 (4242) 55-62-37 (Сергеенко Елена Наильевна).

Отметим, что Акция проводится в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», созданного по решению президента России Владимира Путина.

Подобные мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора проводятся ежегодно с апреля по октябрь, и каждый из жителей Сахалинской области может внести свой вклад в сохранение нашей природы.