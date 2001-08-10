12,7 тыс. региональных жителей нашли работу благодаря поддержке Кадрового центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители региона устроились поварами, охранниками, инженерами, воспитателями, делопроизводителями, автослесарями, бухгалтерами, водителями, рыбаками прибрежного лова, а также заняли другие позиции в компаниях региона.
Если говорить о взрослых соискателях, чаще всего работу находили жители в возрасте от 35 до 54 лет — 1233 человека. Среди трудоустроенных мужчин и женщин почти одинаковое число — 1137 и 1133 соответственно. Из них в городах проживает почти 1,9 тыс. человек, остальные — в сельской местности.
«Из общего числа трудоустроенных почти 6,6 тыс. человек — это подростки от 14 до 18 лет. Для ребят такая работа часто становится первым знакомством с трудовой дисциплиной, коллективом и ответственностью. Мы стремимся, чтобы этот опыт был безопасным, понятным и полезным — не просто занятость на каникулах, а первый шаг к будущему профессиональному выбору», — поделилась директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева.
За общими цифрами — конкретные маршруты людей. Один из них начался в поселке Вахрушев, где Поронайский Кадровый центр организовал открытый отбор для молодых соискателей на котельной «Вахрушевской коммунальной компании».
На встречу пришел 18-летний Виктор Маликов. Ранее он не работал, но уже получил среднее профессиональное образование по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ». Для молодого специалиста это был первый серьезный выход к работодателю.
Кадровый центр помог сделать этот шаг понятным: отбор дополнили профтуром по объекту. Виктор увидел котельную изнутри, познакомился с оборудованием и обсудил с работодателем будущие обязанности.
Котельная обеспечивает теплом жилые дома, школу, детский сад, больницу и другие социальные объекты поселка. Поэтому работа здесь — не просто техническая должность, а вклад в комфорт жителей.
По итогам отбора Виктор занял позицию мастера по ремонту и обслуживанию в сфере ЖКХ. Рабочее место оформили по программе квоты для молодежи с субсидированием.
«Сначала немного волновался — все-таки новая сфера, много техники и ответственности. Но на профтуре все показали и объяснили: провели по цехам, рассказали про оборудование и работу системы. Теперь понимаю, что мне предстоит делать, и это помогает спокойнее начинать. Здорово, что есть поддержка для молодежи: чувствуешь, что в тебя вкладываются и готовы помогать на старте. Готов учиться и приносить пользу поселку», — рассказал Виктор Маликов.
Карьерные консультанты сопровождают клиентов на всех этапах поиска работы: помогают подобрать вакансии, подготовить резюме, пройти собеседование, а при необходимости предлагают профориентацию, психологическую поддержку, социальную адаптацию, переобучение или помощь в открытии собственного дела.
Если вы ищете работу или хотите ее поменять, обратитесь в любой филиал регионального Кадрового центра.
Материал Кадрового центра.
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