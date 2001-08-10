Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2026
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Полиция Южно-Сахалинска задержала молодого мужчину за кражу велосипедов
09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

12,7 тыс. региональных жителей нашли работу благодаря поддержке Кадрового центра

12,7 тыс. региональных жителей нашли работу благодаря поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители региона устроились поварами, охранниками, инженерами, воспитателями, делопроизводителями, автослесарями, бухгалтерами, водителями, рыбаками прибрежного лова, а также заняли другие позиции в компаниях региона.

Если говорить о взрослых соискателях, чаще всего работу находили жители в возрасте от 35 до 54 лет — 1233 человека. Среди трудоустроенных мужчин и женщин почти одинаковое число — 1137 и 1133 соответственно. Из них в городах проживает почти 1,9 тыс. человек, остальные — в сельской местности.

«Из общего числа трудоустроенных почти 6,6 тыс. человек — это подростки от 14 до 18 лет. Для ребят такая работа часто становится первым знакомством с трудовой дисциплиной, коллективом и ответственностью. Мы стремимся, чтобы этот опыт был безопасным, понятным и полезным — не просто занятость на каникулах, а первый шаг к будущему профессиональному выбору», — поделилась директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева.

За общими цифрами — конкретные маршруты людей. Один из них начался в поселке Вахрушев, где Поронайский Кадровый центр организовал открытый отбор для молодых соискателей на котельной «Вахрушевской коммунальной компании».

На встречу пришел 18-летний Виктор Маликов. Ранее он не работал, но уже получил среднее профессиональное образование по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ». Для молодого специалиста это был первый серьезный выход к работодателю.

Кадровый центр помог сделать этот шаг понятным: отбор дополнили профтуром по объекту. Виктор увидел котельную изнутри, познакомился с оборудованием и обсудил с работодателем будущие обязанности.

Котельная обеспечивает теплом жилые дома, школу, детский сад, больницу и другие социальные объекты поселка. Поэтому работа здесь — не просто техническая должность, а вклад в комфорт жителей.

По итогам отбора Виктор занял позицию мастера по ремонту и обслуживанию в сфере ЖКХ. Рабочее место оформили по программе квоты для молодежи с субсидированием.

«Сначала немного волновался — все-таки новая сфера, много техники и ответственности. Но на профтуре все показали и объяснили: провели по цехам, рассказали про оборудование и работу системы. Теперь понимаю, что мне предстоит делать, и это помогает спокойнее начинать. Здорово, что есть поддержка для молодежи: чувствуешь, что в тебя вкладываются и готовы помогать на старте. Готов учиться и приносить пользу поселку», — рассказал Виктор Маликов.

Карьерные консультанты сопровождают клиентов на всех этапах поиска работы: помогают подобрать вакансии, подготовить резюме, пройти собеседование, а при необходимости предлагают профориентацию, психологическую поддержку, социальную адаптацию, переобучение или помощь в открытии собственного дела.

Если вы ищете работу или хотите ее поменять, обратитесь в любой филиал регионального Кадрового центра.
Материал Кадрового центра.

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